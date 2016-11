Verekeskuse kutsub läänlasi hingedekuul doonorina head tegema

Toimetanud Urmas Lauri

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama kolmapäeval, 30. novembril kell 11-15 Haapsalu Kultuurikeskuses (Posti 3) toimuvale doonoripäevale, et kõik abivalmid ja sooja südamega Läänemaa inimesed saaksid doonorina head teha ning abivajajaid aidata.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp juhib tähelepanu, et johtuvalt haiglate tellimustest vajavad täiendamist kõigi veregruppide verevarud: „Loovutades verd, saame olla kindlad, et Eestis on piisavad varud, et päästa kõikide abivajajate elusid, sest õnnetuste ja ootamatute saatusekäänakute eest ei ole meist keegi kindlustatud, sestap on meie üleskutse kõigile tervetele ja hoolivatele Läänemaa inimestele: tule ja kingi ka hingedekuul abivajajatele nende järgmine sünnipäev!“.

Viimati käis Regionaalhaigla verekeskus Haapsalus 19. oktoobril ning siis külastas meie doonoripäeva 65 tublit läänlast, tervislik seisund lubas verd loovutada 56 doonoril ning kogusime üle 25 liitri hinnalist nestet.

Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on Eesti Vabariigi kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovutama regulaarselt, kolm-neli korda aastas. Minimaalne kahe vereloovutamise vaheline aeg peab olema 60 päeva, naistel soovituslikult 90 päeva.

Iga vereloovutus aitab vähemalt kolme patsienti. Doonorite verd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ning paljude teiste haiguste puhul. Doonorivere toel on võimalikud ka paljud plaanilised operatsioonid, mida muidu liiga suure verekaotuse kartuses ei saaks sooritada. Eesti haiglates tehakse vereülekanne ligi 19 000 patsiendile aastas.