Uue võimuliidu maksumuudatused üllatasid ettevõtjaid

Tarmo Õuemaa, Urmas Lauri, Lemmi Kann

ASi Haapsalu Kuurort juhataja Irene Väli. Foto: Arvo Tarmula

Järjekordse kolmikliidu nädala jagu päevi kestnud vaidluste tulemusel sündinud nimekiri maksupoliitilistest muudatustest teeb osa ettevõtjaid rõõmsaks, teised aga kurvaks ja kurjaks.

Turismiettevõtteid näiteks rõõmustab sündiva valitsuse kava jätta 1. jaanuarist jõustuma pidanud majutusasutuste käibemaksu tõus ära. Tulumaksuvaba miinimumi tõstmine tähendab aga, et väiksemat palka saavaile haapsallastele jääb rohkem raha kätte. Uuest aastast pidi majutusasutuste käibemaks tõusma 9 protsendilt 14 protsendile.

„See ei olnud ei hotellidele ega ka spaadele väga teretulnud plaan,” ütles ASi Haapsalu Kuurort juhataja Irene Väli. „Loomulikult tekitas käibemaksu tõusu ärajätmine positiivseid tundeid.” „Me oleksime kõvasti kaotanud konkurentsis naaberriikidega. Tegime selle nimel tööd, et käibemaksu tõusu ei tuleks,” lisas ta.

Automaks suuruse järgi

Hoopis mustemaid meeleolusid tekitab ettevõtjates plaan kehtestada sõidukite esmaregistreerimisel tasu, mis kasvab sõiduki mootori võimsusest olenevalt progresseeruvalt. Enamiku uute autode puhul oleks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski sõnul registreerimistasu väga väike, vaid 1–2 protsenti auto hinnast.

„See ei olegi ju nii väga pisike,” pareeris Uuemõisa autokeskuse juht Jaan Melsas ja arvutas, et 15 000 eurot maksva auto eest tuleb esmasel registreerimisel tasuda umbes 300 eurot. Registreerimismaks võiks end Melsase sõnul õigustada juhul, kui samal ajal kaoks firmaautode erisoodustusmaks. „Kuidas autode esmaregistreerimise maks toimima hakkab, eks seda näita aeg,” nentis Melsas ja lisas, et täpsema hinnangu andmiseks oleks vaja rohkem selgust.

Õlu läheb kallimaks Uue koalitsiooni kava kiirendada oluliselt veini-, siidri- ja õlleaktsiisi tõusu põhjustab selle sektori ettevõtjatele tõsist meelehärmi. Uuemõisas õlut pruuliv Tiit Kolk ütles, terendav aktsiisitõus teeb ettevõtja väga murelikuks. „Kindlasti meie kulud kasvavad, aga kui palju see meie ettevõtet kokkuvõttes mõjutab, selle kohta on veel vara hinnangut anda,” ütles Kolk. „Ju siis hakatakse kanget rohkem jooma,” arutles Kolk selle üle, mis aktsiisi järsu kasvu tagajärjel toimuma hakkab, ja lisas, et uue võimuliidu hingevalu rahva tervise pärast on silmakirjalik.

Loe pikemalt laupäevasest Lääne Elu paberlehest.