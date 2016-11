Riigikokku tuleb vähemalt kuus parlamendikogemuseta inimest

BNS

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnast (SDE) liikmete ministriteks asumine toob riigikokku kuus parlamendikogemuseta inimest.

Peaministriks saava Jüri Ratase asendusliige on saadikukohast loobumisest teatanud Vladimir Arhipov ja Arhipovi asemel avaneb võimalus parlamenti pääseda Marko Šorinil, ütles esmaspäeval BNS-ile riigikogu pressiesindaja.

Majandus- ja taristuministriks saava Kadri Simsoni asendusliige on Tiit Terik, haridus- ja teadusministriks saava Mailis Repsi asendusliige on Helmut Hallemaa. Maaeluministri kohale asuva Martin Repinski asendusliige on Eevi Paasmäe ja riigihaldusministriks saava Mihhail Korbi asendusliige on Toomas Väinaste.

Loodavas valitsuses SDE ettevõtlus- ja majandusarengu ministriks saava Urve Palo asendusliige on praegune ettevõtlusminister Liisa Oviir, kes pole varem riigikogus olnud. SDE välisministriks saava ja riigikogust lahkuva Sven Mikseri asendusliige on Hardi Volmer ja siseministriks saava Andres Anvelti asendusliige on Barbi-Jenny Pilvre-Storgard.

Volmer ja Pilvre-Storgard on varem parlamenti kuulunud.

Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) ei olnud esmaspäeva lõunaks ametlikult enda ministrikandidaate avalikustanud.