Reportaaž: Palivere raamatukogu – klubi ja pihitool

Kaie Ilves

Palivere raamatukoguhoidja Reet Kaar on läbi lugenud enam-vähem kõik 10 000 raamatut, mis tema valve all, ja teab enam-vähem kõiki Palivere inimeste saladusi.

Esialgu oleme alles raamatukogu vööruses. Teisipäev, kell on kahe peal. Teretamise asemel haarab Reet leti pealt raamatu . „Ühe elu pöörud” – Vaino Väljase elulooraamat. „Kas olete lugenud? Siis tuleb lugeda!” sõnab Reet resoluutselt.

Raamatukogus on hommikust peale käinud 14 inimest. Palivere raamatukogu on lahti neli päeva nädalas ja iga kord on platsis 57aastane Rein. Raamatukoguhoidja Reet on Reinu kunagine naabrinaine, nii et üks tee, kaks asja, isegi kolm. Lehed. Saab juttu ajada. On põhjust kodust välja tulla. Raamatuid Rein ei loe, ainult ajalehti. Kokku on raamatukogus 250 lugejat.

66aastane proua Elli käib raamatukogus korra kuus ja laenab ikka nii kümmekond raamatut, endale ja härrale. Härra kodust suurt väljas ei käi, tervis ei luba, aga on kõva lugeja. Nagu masin, ütleb Elli, ja tahab poliitikat, naiskirjanikke härra ei loe.

Mis raamatud Reedale meeldivad, mida arvab ta Sofi Oksanenist, millega tegeldi klubis Kohindra ja palju muud põnevat saab lugeda Lääne Elu 19. novembri paberlehest.

Fotod: Urmas Lauri