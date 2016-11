Ratas: Krimm on okupeeritud ja leping Ühtse Venemaaga ei tööta

BNS



Jüri Ratas. Foto: istungi teleülekande ekraanitõmmis

Venemaa on okupeerinud Ukrainale kuuluva Krimmi poolsaare ning Eesti-Vene suhete praeguses seisus Keskerakonna ja Ühtse Venemaa vahel sõlmitud lepet ei rakendata, kinnitas Keskerakonna esimees Jüri Ratas esmaspäeval riigikogus uue valitsuskoalitsiooni tegevuskava tutvustades.

“Krimmi teema on oluline. See on oluline nii kaua kui Krimm on okupeeritud ja seda ei tohi ka riigikogu laualt maha võtta. Jah Krimm on okupeeritud,” ütles Ratas riigikogus saadikute küsimustele vastates.

“Olen vastanud sellele selgelt, et protokoll, mis sõlmitud juba 10 aastat tagasi ei tööta, on laualt maas, on külmutatud ja nii kaua kui riikidevahelised suhted on sellised, nii see ka jääb,” rääkis Ratas.