Päästeameti operatiivkorrapidaja Risto Romet sai kodanikupäeva aumärgi (2)

Toimetanud Urmas Lauri

Täna andis siseminister Hanno Pevkur Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones toimunud pidulikul tunnustusüritusel viieteistkümnele silmapaistvale inimesele üle kodanikupäeva aumärgid.

„Tänu teie hoolivale ja vastutustundlikule suhtumisele on ellu viidud palju olulisi algatusi alates vabatahtlike päästekomandode asutamisest ja kogukondlike ühisürituste korraldamisest kuni vähiravifondi asutamiseni. Te olete andnud hindamatu panuse oma kodukandi arendamisse ja ka laiemalt,“ märkis siseminister Hanno Pevkur tunnustamisel. Üks kodanikupäeva aumärgi saajatest, Annika Laats, ütles oma tänukõnes, et kõik kodanikupäeva aumärgi saajad annavad oma tegevusega julgust ja jõudu teistele. „Headuse eestkõnelejad annavad inimestele julgust astuda välja ja teha head,“ rääkis Laats.

Kodanikupäeva aumärki antakse välja alates 1998. aastast ning tänavu esitati aumärgi komisjonile 85 ettepanekut aumärgi andmiseks.

Kodanikupäeva aumärgi saavad:

Kirsika Ilmjärv – Koeru keskkooli huvijuht ja Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaine.

on lisaks oma põhitööle haridus- ja teadusministeeriumis panustanud vabatahtlikuna erinevatesse ettevõtmistesse. Risto Roomet – Päästeameti Läänemaa päästepiirkonna operatiivkorrapidaja , kes on ka vabatahtlikuna andnud olulise panuse oma kodukandi ja maakonna turvalisuse tõstmisesse. Tema algatusel on Paliveres ja Kirnas käima lükatud vabatahtlikud päästekomandod. Ta pöörab suurt tähelepanu õnnetuste ennetamisele – nii on kohalik ujumiskoht tema eestvedamisel saanud veeohutuspüstakud ning suurendatud on tuleohutust paljudes kodudes. Lisaks viib ta läbi päästeala noorteringi ja edendab tuletõrjesporti.

Kodanikupäev on 26. novembril. See on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele. Uued Eesti kodanikud saavad oma kodakondsustunnistused kätte alanud nädalal toimuvatel pidulikel tseremooniatel Tartus ja Narvas. Kolmapäeval antakse siseministeeriumis üle Eesti Külaliikumise Kodukant poolt väljaantavad vabatahtliku sõbra märgised, millega tunnustatakse vabatahtlike kaasamise head taset ja professionaalsust Eesti vabaühendustes. Taas toimub maakondlike arenduskeskuste korraldatav Ühisnädal, mil tutvustatakse vabakonna tegemisi.

Fotod: Annika Haas

Kõik aumärgi saajad, aasta kodanik Kristi Liiva ning ministrid Hanno Pevkur ja Indrek Saar.

Aumärgi saaja Linda Raunet koos siseministriga. sündis samal aastal, mil Eesti Vabariik esmakordselt välja kuulutati. Ka pensionipõlves on ta olnud jätkuvalt aktiivne kodanik, osaledes Keila kultuurimaja ja sotsiaalkeskuse huviringide tegevustes ning korraldades neid ise.