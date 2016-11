Lugeja küsib, konsultant vastab: kas uue masina installeerimine mõjutab töökeskkonda?

Toimetanud Urmas Lauri

Lugeja küsib: Tegeleme ettevõttes parasjagu ühe töölõigu automatiseerimisega – st tööd, mida varem tegid töötajad käsitsi, hakkab tegema masin ja töötajad hakkavad nüüd selle masinaga töötama. Mida me peaksime tööandjana selle muudatuse ja töökeskkonnaga seoses arvestama?

Vastab Mari-Liis Ivask, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Tegemist on kindlasti muutusega töökeskkonnas, mis tähendab, et üle tuleb hinnata töökeskkonnaga seotud ohud ning viia läbi uus riskianalüüs.

Töö automatiseerimisega muutub tihti töö inimese jaoks füüsiliselt kergemaks, kuid masinatega seoses võib kaasneda erinevaid uusi ohte (näiteks kokkupuude masina liikuvate osadega, müra, sundasendid ja sundliigutused masina opereerimisel). Kui tööandja on uued ohud välja selgitanud, siis tuleb ka mõelda sellele, kuidas neid ohte vähendada ja vältida. Kui masina kasutamiseks on vajalik luua uus töökoht, tuleb arvesse võtta, et töökoht oleks sobilik töötajale, kes seal tööle asub.

Muutuste puhul tuleb kindlasti olulist tähelepanu pöörata töötajate juhendamisele ja väljaõppele. Kuna töötajad puutuvad kokku uue tööprotsessi, uute masinate ja uue töökeskkonnaga, siis tuleb neid enne tööle asumist juhendada ja õpetada. Paljud tööõnnetused juhtuvad just nende töötajatega, kellel puudub teadmine ja eelnev kogemus, kuidas konkreetset tööd ohutult teha.

Samuti tasub mõelda hästi läbi ka see, kuidas töötajaid muutustest teavitatakse, kuidas muutuste sisu selgitatakse ja kuidas töötajaid muutustega kohanemisel toetatakse. Tehnoloogia areng ja tööprotsesside automatiseerimine on tööandjale kindlasti abiks, kuid see toob töötajate jaoks kaasa ka teatava ebakindluse ja täiendava stressi seoses töökohtade muutumise, uute oskuste õppimisega ja uute tingimustega kohanemisega.