Läänemaa maleturniiri võitis Jaan Koppe

Jaanus Getreu

Haapsalu Spordihoones toimus möödunud laupäeval Läänemaa Maleturniir. Kümne osavõtjaga turniiril mängiti Sveitsi süsteemis kuus vooru, mõtlemisajaga 20 minutit maletajale. Maletajaid oli Haapsalust, Taeblast, Ridalast ja Lihulast. Turniiri peakohtunikuks oli Läänemaa tuntud maletaja ja maleõpetaja Arvo Reede.

Suurt rõõmu teeb see, et turniirist osavõtjate seltskond oli väga kirju. Nii tegid kaasa mitmed tuntud maletajad, nagu Jaan Koppe, Andres Kert, või Enn Vesker. Samas näiteks ka maleveteranid Oskar Pahk ja Volodja Grossev. Tee ruudulise laua taha leidsid ka mitmed koolinoored. Nii olid osavõtjate hulgas näiteks Lihula Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Andres Arumäe juhendatavad malehuvilised. Malevõistluse noorimaks osalejaks oli aga 9 aastane koolipoiss Rasmus Nebokat.

Kuigi turniiril lõppes ainult üks partii viigiga, olid enamus kohtumisi väga huvitavad ja intrigeerivad. Peakohtunik Arvo Reede:" Malevõistlusi sellisel näol ei ole Läänemaal mitu aastat toimunud. Täna on siin maletajad, kelle soov oma häid oskusi näidata ja just see muudab voorukohtumised huvitavaks." Eriti huvitavad ja pingelised olidki eeldatavate favoriitide omavahelised partiid. Tihti võis partiide lõpus ajanappuses näha ülikiiret käikude virr-varri ja polnud erandid, kui malekella kinni vajutamisel need laudadel pikali lendasid. Peakohtunik Arvo Reede jälgis kõiki turniiri partiisid väga tähelepanelikult ja paljudel juhtudel õpetas noori maletajaid mida oleks lõppenud partiides paremini saanud teha.

Läänemaa Maleturniiril sammus võidult võidule Jaan Koppe. Kuni viimases voorus suutis Oskar Pahk temaga punkti poolitada. Kuid siiski piisas Jaan Koppele 5,5 punktist, kuuest võimalikust, et Läänemaa Maleturniiri võidukarikas endale võita. Teise koha saavutas 5 punktiga samuti kindlat mängu näidanud Andres Kert. Tema ainus kaotus tuli vastu võtta just Koppelt. Kolmandaks tõusis viimase partii võiduga Enn Vesker, kogudes 4 punkti. Neljas koht kuulus 3,5 punktiga Oskar Pahkile, kes võitis esikolmiku maletajatest näiteks Veskerit ja tegi viigi turniirivõitjaga. Viienda koha saavutas 3 punktiga Andres Arumäe. Kuues ja seitsmes olid samuti 3 punkti kogunud Volodja Grossev ja Alvar Kiisk. Edasi järgnesid Lihula noormehed Roland Nessel ja Heino Pärnpuu, vastavalt 2 ja 1 punktiga. Ning kümnendana 9 aastane koolipoiss Rasmus Nebokat.

Kõiki Läänemaa Maleturniirist osavõtjasid autasustati Medalite, Diplomite ja meenetega. Esikolmikut lisaks veel karikatega. Turniiri korraldas Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi koostöös Spordiliit Läänelaga.

