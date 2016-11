Lääne Elu paberleht teisipäeval, 22. novembril

Kaie Ilves

Kullamaa ei suuda Märjamaa ja Lääne-Nigula vahel valida

Kullamaa ühinemise rahvahääletus näitas, et kullamaalased tahavad ühineda Lääne-Nigula, mitte Märjamaa vallaga. Vahe Lääne-Nigula ja Märjamaa pooldajate vahel aga on üliväike, nii et volikogul tuleb oma otsus teha sõltumata sellest, mida arvas rahvas.

Lihula ja Hanila Jüri Ratase pakutud erandiga kaasa ei lähe

Peaministrikandidaat Jüri Ratas lubas vaadata läbi sõrmede ühendvaldadele, mille elanike arv jääb veidi alla 5000. See ei pane aga Lihulat ja Hanilat oma ühinemisplaanist loobuma. Loe lähemalt Lääne Elu paberlehest.