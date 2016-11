Jüri Ratas: toetan Risiipere-Rohuküla raudtee rajamist (4)

Urmas Lauri



Andres Ammas. Foto: riigikogu istungi teleülekande ekraanitõmmis

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles täna riigikogus uue valitsuskoalitsiooni tegevuskava tutvustades, et toetab Riisiperest Haapsallu poole kulgeva raudtee taastamist ja pikendamist kuni Rohukülani.

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liige Andres Ammas küsis Jüri Rataselt, millal taastatakse Riisipere-Haapsalu raudtee. Ammas viitas kümmekond päeva tagasi majandusministri kandidaadiks peetud Jaanus Karilaiu väljaütlemisele, et kui on olemas poliitiline tahe ja võimalus laenu võtta, võiks Haapsalu raudtee valmida vabariigi 100. sünnipäevaks.

“Ma ei julgeks täna öelda, et Riisipere – Rohuküla raudtee teema on laualt maas,” ütles Ratas. “Ise toetan selle rajamist ja just Rohukülani,” lisas ta küsimustele vastates.

Ratas viitas, et Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioonilepingus on küll kokku lepitud 300 miljoni euro eraldamine taristuinvesteeringuteks, aga milliseid objekte selle eest ehitatakse, ei ole seni paika pandud.

Jaanus Karilaiust Ratase valitsuse ministrit ei saanud, majandus- ja taristuministri kandidaat on Keskerakonnal Kadri Simson.