Vormsi taotleb valitsuselt eristaatust (1)

Kaie Ilves

Vormsi vallavanem Tanel Viks. Foto: Arvo Tarmula

Vormsi taotleb esimese väikesaarena valitsuselt eristaatust jätkata eraldi omavalitsusena.

„Üleeile panime taotluse teele,” ütles Vormsi vallavanem Tanel Viks. Kihnu, Ruhnu ja Muhu ei ole seda veel teinud. „Kui Vormsi vald asuks mandril, tulnuks ta liita juba eile, aga ta ei asu. Väikesaart võib liita nii palju, kui tahad. Saar jääb saareks. Liitmine ei muuda saare elu karvavõrdki,” ütles Viks.

Oktoobris korraldas Vormsi rahvaküsitluse, kus küsis oma elanike käest, kas Vormsi peaks jätkama üksi. Küsitlusel osales 30 protsenti elanikest, 93 protsenti leidis, et Vormsi peaks jätkama omaette. Elektroonilist hääletust ei korraldatud, hääletada sai vallamajas, samuti sai tellida valimiskasti koju.

Tanel Viks ütles, et elektroonilist küsitlust ei teinud nad meelega. „Lähtusime sellest, et kui saar ja saare tulevik on tähtis, siis tule ja ütle seda,” ütles Viks.