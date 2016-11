Risti lasteaia juurdeehitus algab detsembris

Kaie Ilves

Risti lasteaed. Foto: arhiiv

Lääne-Nigula vald kuulutas välja riigihanke Risti lasteaia ehitustöödeks.

Lasteaed laieneb ühe rühma võrra – kohti tuleb juurde 14 lapsele. Uus rühm hakkab paiknema praeguse lasteaia kõrvalmajas, endises Risti vallamajas. Remonditakse ja sisustatakse rühmaruumid, pesuruum, tualett. Kööki ei tule, toitu tuuakse lastele kõrvalmajast. Ka õues mängimas hakkavad lapsed käima 30 meetri kaugusel praeguse lasteaia hoovil.

Lääne-Nigula valla haldusjuht Taivo Kaus ütles, et ehitus võiks alata detsembris ja lõppeda jaanuaris-veebruaris. Lasteaia ehituseks on raha, laenu võtma ei pea. Lasteaia laiendamine läheb hinnangu kohaselt maksma 50 000 eurot. Praegu käib Risti lasteaias 33 last, lastehoius kümme last. Üle kümne lapse on lasteaiajärjekorras.