Mart Laar: Taavi Rõivas tõestas, et igaüks peaminister olla ei või

Toimetas Lemmi Kann

Mart Laar. Foto: erakogu

Taavi Rõivas tõestas, et päris igaüks ikka peaminister olla ei või, ütles intervjuus ajalehele Meie Maa kaks korda peaministriametis olnud Mart Laar.

Nüüd oled IRL-i auesimees. Sellesama erakonna, kes tahab korraldada vasakpööret – kui uskuda kindral Laaneotsa – ja viia meid tagasi 1940. aastasse…

Laaneots, kui ta soovib, võib sinna tagasi minna. Mina ei tahaks ja tean, et nii ei lähe. Laaneots peaks peeglisse vaatama ja mõtlema, kuidas me praeguse olukorrani jõudsime.

Aga see oli väga naljakas, kuidas peaminister lasi ennast umbusaldada. Kunagi oli Edgar Savisaar valitsuse juht ja kõik pensionärid arvasid, et ta on asendamatu. Tuli Tiit Vähi ja selgus, et ei ole asendamatu.

Siis tuli Mart Laar ja vaadati, et igaüks võib olla peaminister.

Aga Taavi Rõivas tõestas, et igaüks ikka ei või…

Kas Rõivas oli üldse erakonna liider?

Reformierakonna siseelu ei tea, aga mulle tundub, et sinu küsimuses peitus ka vastus.

Mida arvad IRL-i esimehe Margus Tsahkna ideest minna tagasi oma lätete, Isamaa juurde?

Nimevahetusest ei muutu midagi. Tuleb minna tagasi lätete juurde. Kas Tsahknat võib pidada sinu mantlipärijaks? Võib. Aga minu mantlisse mahub mitu Tsahknat ära.

Tohoh!

(Naerab) Arvestades minu kehakaalu.

Mis saab sinu erakonnast? Kirjutasid nädalapäevad tagasi, et ei kujuta ette, et Isamaa läheks rahulolevalt valitsusse, mille liikmeil on toimiv koostöölepe Vene võimupartei Ühtse Venemaaga.

Leping Ühtse Venemaaga mulle muidugi ei meeldi. Aga see ei anna veel põhjust rääkida vasakpöördest. Reformierakonda ja Ansipit see lepe omal ajal ei häirinud, kui nad tegid Savisaare ja Keskerakonnaga valitsuse. Vaat siis oleks võinud vasakpöördest rääkida. Ja mis seal salata, ka aastal 2001, kui Siim Kallas moodustas Edgar Savisaarega valitsuse.

Räägime lõpetuseks siis veel päevakajalistel teemadel. Ei saa öelda, et selle aasta poliitikaelu oleks igav olnud. Alustame sellest, et Reformierakond oleks pidanud kuulama Ansipi soovitust, et ei maksa kõiki ametikohti sihtida või vähemasti mitte endale krahmata. (Irooniliselt) Rõivas teda ei kuulanud, sest neil on mitu head presidendikandidaati.