Haapsalu ja Ridala ühinemishääletus ei huvita inimesi (3)

Lemmi Kann

Spetsiaalne buss, mis täna Ridala valla küladele tiiru peale tegi, et soovijad saaksid Ridala vallavalitsusse Haapsalu ja Ridala ühinemise üle hääletama tulla, tõi kohale vaid kaks prouat – ühe Sinalepast ja teise Liiva külast, ning bussijuhi enda, kes elab Sepa külas.

„Ega see meie hääl palju ei muuda midagi,“ nentis bussijuht, kellele on kõige enam vastukarva see, et Ridala vald, vähemalt nime järgi, ära kaob. Et ühinemine võiks Ridala valla kaugema kandi rahva jaoks elu ka paremaks teha, sellesse ta väga ei usu, aga ilmselt pole ka midagi väga hullu karta. „Ääremaastamisega tehti meil juba Nõukogude ajal algust. Ega nüüd polegi midagi muud, et venelased ei jõudnud seda ära teha, Eesti Vabariik viib protsessi lõpuni,“ muigas ta ja lisas, et tahtis oma „ei“ vallavalitsuses kirja panna, nagu kord ja kohus. „Ega mu „ei“ midagi muuda, aga süda on vähemalt rahul.“

Prouadki ei osanud ühinemisest midagi loota ega karta – eks aeg näitab. „Meie peame ikka sama moodi hakkama saama.“ Üks neist oli sõitnud vallamajja ütlema „jah“, teine „ei“.

Täna hommikuks oli Ridala valla registripidaja-referendi Kaire Viiluste sõnul oma häält andmas käinud 114 inimest, elektrooniliselt hääletajaid oli kokku 142.

„Väga vähe,“ nentis ta. „Panime bussigi käima – mitte midagi ei aita, inimesi ei huvita.“

Ridala vallavalitsuse raamatupidaja Tiiu Orro lisas, et kasutada oli ka võimalus kodus hääletada ja selleks vallaametnik selleks koju kohale kutsuda. Seda võimalust kasutas vaid üks inimene. Kohalike valimiste ajal on soovijaid tavaliselt aga kümmekond.

Nii Viiluste kui ka Orro leidsid, et viga ei olegi mitte vaid inimestes ja nende ükskõiksuses omavalitsuse tuleviku vastu, vaid ka süsteemis.

„Kui on öeldud, et tegelikult ei pea rahva arvamust arvestama, siis nad leiavadki, et kui minust midagi ei sõltu, mis ma siis hääletan!“ seletas Orro, viidates sellele, et inimesed ei taha osaleda aktsioonis, millel reaalselt mõju pole ja kuskil kabinetis tehakse pannakse lihtsalt „linnuke“ kirja – tehtud!

Haapsalu ja Ridala ühinemise rahvahääletusel antud hääli hakatakse kokku lugema täna õhtul kell kuus.

Tulemused selguvad esmaspäeval.