Urve Palo: koalitsioonilepe on põhimõtteliselt valmis (1)

Toimetas Lemmi Kann

Kolme erakonna kõnelused on jõudnud sinnamaale, et koalitsioonilepe on põhimõtteliselt valmis, vahendas ERR-i uudisteportaal.

Teadaolevalt jõuti eile õhtul kokkuleppele ka näiteks varem lahkhelisid tekitanud integratsiooni teemadel.

Kommenteerima neid teemasid aga ühegi erakonna esindajad praegu veel ei soostu. Erakondade juhid istuvad aga eraldi koos ning arutavad ministrikohtade jagamist.

"Võib öelda küll, et koalitsioonilepe on tegelikult valmis. Seda vaadatakse redaktsiooniliselt üle. Mõned kohad, mis tahavad võib-olla veel lõpuni vaidlemist, vaidleme ära, aga suuremas osas me tegelikult töötame seda materjali, mis on kokku kirjutatud ja teeme seda mõnusalt loetavaks," rääkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Urve Palo.