Taavi Rõivas: uute maksude asemel vajab Eesti pikaajalist visiooni

Toimetas Lemmi Kann

Taavi Rõivas. Foto: arhiiv

Reformierakonna esimehe, peaminister Taavi Rõivase hinnangul asendub Eestile edu toonud maksusüsteemi lihtsus uue valitsusega keerulise astmelise tulumaksu, maksutõusude ning rea uute maksudega.

Majanduse arengut toetavat visiooni uue valitsuse kokkuleppes ei ole. "Lühikeses vaates võib loodud väärtuse ümberjagamine tunduda ilus ja solidaarne, aga inimeste töise pingutuse kõrgemate maksudega karistamine vähendab oluliselt meie laste põlvkonna võimalusi edukas olla," ütles Taavi Rõivas laupäeval Tallinnas toimunud Reformierakonna volikogul.

"Uute maksude asemel vajab Eesti palju strateegilisemat vaadet ning maksupoliitikat, mis soodustaks tootlikkuse ning sissetulekute kasvu. Reformierakonna visioon uuest Põhjamaast vaatab pikalt tulevikku ning pakub lahendusi, mis viivad meie elatustaseme Põhjamaadele lähemale. Loodava valitsuse programmist visiooni välja ei loe," lausus Rõivas.

"Astmeline tulumaks ning pangamaks pärsivad otseselt tulevast majanduskasvu ning seavad klaaslae inimeste sissetulekutele. Keskpikas vaates seab uus valitsus Eesti inimesed palgalõksu, sest kõrgemapalgaliste töökohtade konkurentsis Eesti positsioon halveneb tuntavalt. See kõik on tagasilöök senisele Eestile edu toonud kursile," märkis Rõivas.

Reformierakonna juhi sõnul toob valitsusvahetus kaasa ka poliitilise maastiku muutumise, kuivõrd IRLi poliitika liigub rahvuslikust ja parempoolsest maailmavaatest tugevalt vasakule. "Samuti on uuel valitsusel suur vastutus selgitada lepet Ühtse Venemaaga, mis on tekitanud väga palju küsimusi Eesti partnerite ja liitlaste seas. Eestist saab esimene riik Euroopa Liidus ja NATOs, mille peaministril on selline lepe sahtlis," märkis Rõivas.

"Reformierakond kavatseb jätkuvalt pakkuda parempoolset ja liberaalset alternatiivi ning seista Eesti julgeoleku ning inimeste heaolu kasvu eest," kinnitas Reformierakonna esimees.