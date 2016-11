Risti põhikooli 95. aastapäev

Risti põhikool tähistab kooli 95. aastapäeva laupäeval, 26. novembril. Aktuse algus on kl 17.

Võimalik on eelregistreeruda. Osalustasu eelregistreerimisel ja kohapeal on 15 eurot.

Eelregistreerimistasu palume kanda Lääne-Nigula vallavalitsuse arvelduskontole EE62 2200 2210 4358 3266 (Swedbank) või sularahas kooli sekretäri kätte. Ülekandega registreerimisel palume selgitusse märkida, kelle eest tasu makstakse (ees- ja perekonnanimi) ning kindlasti märgusõna „Risti põhikooli juubel”.

Täpsem info kooli kodulehelt www.risti.edu.ee või koolist tel 472 5500.