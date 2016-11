Edgar Savisaar tunneb muret lähiajaloo unustamise pärast

BNS

Edgar Savisaar. Foto: arhiiv

Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar avaldas oma öises postituses sotsiaalmeedias muret selle üle, et inimesed kipuvad unustama lähiajaloo tipphetki.

"See oli mõni päev tagasi, 16 novembril. Kunagi olime selle päeva üle väga uhked. Mina kirjutasin: 20 august on tähtis Eestimaa inimestele, 16 november on väga tahtis maailma inimestele," viitas Savisaar 1988. aasta 16. novembrile, kui Eesti NSV ülemnõukogu kiitis heaks suveräänsusdeklaratsiooni, millega võeti õigus panna veto Nõukogude Liidu keskvõimu seadustele.

"Tänaseks on suveräänsusdeklaratsioon suuremal osal inimestest meelest läinud. Ka mulle sellel päeval keegi ei helistanud ega soovinud õnne. Ma isegi ei teadnud, kellega pruugib ühendust võtta. Kas inimeste vahel on üldse enam ühendusi?" küsis Savisaar.

Tema sõnul helistas ta seejärel oma vanale võitluskaaslasele. "Ühele omal ajal väga lähedasele inimesele ja poliitilisele võitluskaaslasele, kes küll vahepeal oli Keskerakonnast Reformierakonda üle kolinud – helistasin Viljale. Tema hääl kõlas kui mägede tagant. Ka Temale ei olnud keegi helistanud. Nii me leidsimegi teineteist üles. Lähemail päevil kutsun ta lõunale," lisas Savisaar.