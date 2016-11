Autode registreerimistasu tuleb ilmselt juba järgmisel aastal

BNS

Foto: arhiiv

Uus loodav valitsusliit plaanib mootorsõidukite pealt ühekordset registreerimistasu küsima hakata juba järgmisel aastal, ilmselt jõustub muudatus suvekuudel.

ERR-i andmeil tuleb 2,5 eurot kilovati kohta seaduse jõustumisel maksta ühekordselt autot ostes, kui auto võimsus on kuni 130 kilovatti.

Võimsamate, üle 130-kilovatiste autode puhul oleks iga täiendav kilovatt maksustatud ilmselt 7,5 euroga. Üle 200-kilovatiste autode puhul maksaks üks kilovatt 17,5 eurot. Seadus peaks plaanide kohaselt jõustuma 2018. aastast.

Samas tuleb arvestada, et nende numbrite puhul on tegu esialgsete plaanidega ja need võivad ka muutuda.

Järgmiseks aastaks näeb Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ning Isamaa ja Res Publica (IRL) moodustatava valitsuse detailne majandusprogramm sellest tasust ette 8 miljonit eurot tulu. Aastatel 2018, 2019 ja 2020 peaks sellest maksust laekuma 15 miljonit eurot.