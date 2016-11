Aivar Sõerd annab uue võimuliidu lubaduste katteallikatele hävitava hinnangu (1)

Toimetas Lemmi Kann

Võimuliidu poolt eile õhtul avaldatud katteallikaid hinnates märkis endine rahandusminister, reformierakondlane Aivar Sõerd oma Facebooki postituses, et maksumuudatustest tulenevad miinusmärgiga mõjud on tugevalt alahinnatud.

1. Kui maksuvaba miinimum 500 eurot rakenduks kõigile, oleks kulude poolel mõju hinnanguliselt 560 miljonit eurot. Maksuvaba miinimum 500 eurot rakendub palgale kuni 1200 eurot kuus ja seejärel vahemikus 1200 kuni 2100 eurot langeb nullini. Üle 2100 euro suuruse palga saajate maksukoormus suureneb.

Üle 2100 euro suuruse palga saajaid on maksu- ja tolliameti andmetel üle 68 000 ehk 12% ja üle 1200 euro suuruse palga saajaid 170 000 ehk 32%. Tulude poolele tuleb üle 2100 euro palga saajate maksukoormuse tõus, mille tulusid suurendav mõju on ca 30 miljonit eurot.

Seega maksuvaba miinimumi astmelise suurendamise muudatuse hind on suurusjärgus 350-380 miljonit eurot.

Siin tuleb maha arvestada veel keskmise pensioni maksuvabastuse mõju, mille 500 euro suurune miinimum ära katab, seega kogukulu jääb vahemikku 200- 380 miljonit eurot, mis on tunduvalt rohkem kui võimuliidu tabelis.

2. Ettevõtte tulumaksumäära 14 protsendile langetamise mõju arvel sadade miljonite eurode juurdekirjutamine on lubamatu.

Esiteks selle tõttu, et suuremad dividendimaksjad nagu börsiettevõtted ja riigile kuuluvad äriühingud maksavad juba praegu regulaarselt dividende ja soodustus ei stimuleeri neid sagedamini ja rohkem maksma.

Teiseks, kui vähemusosalused suuremates dividende maksvates ettevõtetes müüakse ära, siis väheneb ka riigile jääv osa jaotatavast kasumist. Seda pole tabelis üldse arvestatud. Tabelis on arvestatud nn pangamaksust saadav tulu 28 miljonit eurot aastas. Pole aga arvestatud sellega, et pangad on juba hakanud jagama kasumit Eestis ja sellise maksu võrra väheneb Eestis jaotatav kasum ja kasumi arvelt makstav dividend.

3. Magustatud jookide aktsiisitulu on ülehinnatud.

4. Kütuseaktsiisi tõusu ärajätmise mõju koos käibemaksuga on ca 70 miljonit eurot, aga võimuliidu exceli tabelis on saavutatud aastatel 2017-2018 laekumiste kasv 9 miljonit eurot!

Märkimisväärne on lisanduva bürokraatia kulu väljatoomine aastal 2017 summas 15 miljonit eurot!

Ka lahjade jookide aktsiisi tõusust loodetav tulu aastal 2017 summas 25 mln ja aastal 2018 summas 58 mln on ülehinnatud. Pole arvestatud piirikaubanduse mõju.