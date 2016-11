Vormsi Agar ostis koos Kristjan Rahuga Saaremaa agaritootja

Andrus Karnau



Tiit Sarapuu (vasakul) ja Mart Mere lõid käed. Vormsi asemel hakkab Vormsi Agar Investeeringute OÜ furtsellaraani tootma Saaremaal. Foto: erakogu

Vormsi Agar Investeeringute OÜ ostis Saare Kalurilt tütarfirma Est-Agar. „Tehingu eesmärgiks on tootmismahtude kasvatamine ja uute eksporditurgude leidmine,” ütles Vormsi Agar OÜ osanik ja juhatuse liige Mart Mere.

Vormsi Agar on mitu aastat pidanud plaani, et hakata vetikaid kasvatama ja agarikust furtsellaraani tootma Hiiuma ja Vormis vahel. Mere märkis, et ettevõte on nüüd sellest plaanist loobunud.

Est-Agar AS-i nõukogu esimees Tiit Sarapuu nentis, et Saare Kaluri omanduses on ettevõte teinud 1997. aastast head tööd. Välja on töötatud uus tehnoloogia furtsellaraani tootmiseks ja laiendatud müügigeograafiat.

„Meil on varemgi käinud kosilasi, aga Vormsi Agar OÜ viimaste aastate kogemus kombineerituna Est-Agari pikaajalise oskusteabega on kõige tõsiseltvõetavam ja läbimõeldum lähenemine,” ," ütles Sarapuu.

Ettevõttes Vormsi Agar Investeeringute OÜ on võrdse osalusega Vormsi Agar OÜ ning OÜ Utilitas Grupp.

Utilitas Grupp kuulub ettevõtja Kristjan Rahule, kes tegeleb sooja- ja elektritootmisega peamiselt Tallinnas, aga ka mitmes Eesti väikelinnas, sh Haapsalus.

Agarikust saadav furtsellaraan on geelistuv polüsahhariid, mida kasutatakse stabiliseeriva, paksendava ja geelistava ainena toidu-, põllumajandus-, kosmeetika- ja farmaatsiatööstuses. Est-Agar AS 2015. aasta äritulu moodustas 745 080 eurot, 72% müügitulust saadi

eksporditurgudelt, keskmine töötajate arv majandusaastal oli 33.

Tehingu hinda osapooled ei avalda.