Vinoteegis Mulliga ja Mullita tähistati uue veiniaasta saabumist

Lemmi Kann

Eile õhtul avati Haapsalu vinoteegis Mulliga ja Mullita veinisõprade tervitushüüete saatel tänavuse veiniaasta saagist valminud esimene, noor vein – Beaujolais Nouveau.

„Iga aasta novembrikuu kolmas neljapäev on veinimaailmas suur pidupäev – tähistatakse uue veiniaasta saabumist,“ selgitasid Haapsalu ainukese vinoteegi pidajad Aare Karolin ja Ülle Valdre.

Sel puhul riputatakse üles värvikirevad loosungid tekstiga „Le Beaujolais nouveau est arrivé!”, mis tõlkes tähendab „Uus Beaujolais on saabunud!”. Eestis piirdutakse tavaliselt lühivormiga – Beaujolais Nouveau. Täpselt südaööl avatakse pudelid, milles on tänavuse veiniaasta saagist valminud vein – Beaujolais Nouveau.

Ülle Valdre selgitas, et osad vinoteegid eelistavad kolmapäeva südaöö ootamise asemel tähistada uut veiniaastat hoopis järgmisel päeval – kuupäev on ju sama. Nii ka Haapsalus. Kuigi kolmapäeva öösel Tallinnas toimunud veinipeole ja ka Haapsallu tuli sel aastal tavapärasest vähem rahvast, polnud veinisõprade rõõm uue veini saabumise üle sugugi väiksem.

„Seda enam oli see nagu kirss tordil – mõnusalt intiimne ja elunautlev õhtu. Üks hea vein võib sinuni tuua just selle ilusa poole elust, millest oled ehk puudust tundnud,“ ütles Tiia Treimann-Differt.

Väga rõõmsad olid ka Aare Karolin ja Ülle Valdre, sest kui mõnel aastal on juhtunud, et äsja saabunud Beaujolais’d on üsna keeruline õnnestunuks nimetada, siis tänavu on sellega kõik lausa väga hästi.

„Head veinid on sel, 2016. aastal! Ja on eriti vahva neid just Haapsalus kui veinipealinnas nautida,“ märkis Karolin, viidates et ega veiniaasta Haapsalus vaid Itaalia veinipäevadega piirdu.

„Head uut veiniaastat meile kõigile!“

Veiniaasta alguse tähistamise traditsioon pärineb Prantsusmaalt Beaujolais’ piirkonnast. Tegemist on imekauni alaga Prantsusmaa suuruselt kolmandast linnast Lyonist veidi põhja pool. Juba sajandeid on selles piirkonnas valmistatud lihtsat veini, tähistamaks korjeperioodi lõppu. Algselt oli tegemist vaid kohaliku traditsiooniga, mis nüüdseks on levinud üle kogu maailma.

Fotod: Lemmi Kann