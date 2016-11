Vabaerakond hääletab Jüri Ratase vastu (4)

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Vabaerakonna saadikurühm hääletab Jüri Ratase riigikogus peaministriks kinnitamise vastu, teatas erakond.

Vaatamata sõnadele pole Vabaerakonna programmiliste põhimõtetega kuigivõrd arvestatud ning kassi-hiire mäng Vabaerakonna kaasamisega näitab kogu kolmiku ja Jüri Ratase kui võimaliku peaministrikandidaadi otsustusvõimetust. „Rõhutame, et Eesti poliitika avatumaks ja läbipaistvamaks muutmiseks mõeldud demokraatiapakett loodavat valitsust ei huvita ning sotsiaalmaksu lagi ja selle põranda tühistamine ei ole päevakorras,“ ütles Vabaerakonna juht Andres Herkel (pildil).

„Vabaerakonna juhatus on 10. novembril otsustanud, et oleme valmis koostööd tegema ja valitsusvastutust kandma, meil on selle pädevusi ja kogemusi. Kolme erakonna esimehed lükkasid pidevalt kohtumisi edasi, vahest ütlesid, et on koostöös meiega huvitatud. Seejärel andsid signaale, et meie demokraatia tugevdamise ideed on laual,“ ütles ta.

„Täna hommikul selgus üllatuslikult, meie demokraatia ideid – rahvaesinduse rolli suurendamist, poliitilise korruptsiooni riski vähendamist, erakondade raha kärpimist ja paljut muud – ei võetud tegelikult tõsiselt. Selle asemel otsustati luua n.-ö. Puhas kartellikoalitsioon, mille peamine murre on Keskerakonna Ühtse Venemaa tiiva paadis hoidmine ning seniste toiduahelate säilitamine. Meie osalemine valitsuses välistati, aga püüti jätta vale mulje nagu oleks meie põhimõtetega arvestatud,“ ütles Andres Herkel.

Vabaerakonna hinnangul oleks selge märk muutustest igasuguste poliitkohtade arvu ja sundpolitiseerimise vähendamine. „Riigiosalusega ettevõtete nõukogudesse tuleb nimetada kas pädevaid ja sõltumatuid riigiametnike või spetsialiste konkursiga. Riigikogu liikmete väljalöömine nõukogudest on vaid jäämäe tipuga tegelemine, mis ei depolitiseeri ega tõhusta nõukogude tööd,“ ütles Vabaerakonna saadik Artur Talvik.

Talviku sõnul ei saa olla juttu tõhusast riigireformist, kui majandus-, rahandus- ja sotsiaalministeeriumis peetakse topeltministreid. „Odavama ja ratsionaalsema riigipidamise juurde ei saa kuuluda see, et poliitilisi ameteid tehakse aina juurde. Aga ka näiteks EL-i eesistumisperioodi silmas pidades oleks päris hea, kui mõned võtmeministrid ei oleks üldse poliitilised või vähemalt püütaks leida parimaid võimalikke kandidaate.“