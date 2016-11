Tiit Kolk: aktsiisitõusul pole rahva tervisega vähimatki pistmist (2)

Urmas Lauri



Kolk Pruulikoja juhatuse liihe Tiit Kolk. Foto: Urmas Lauri

Keskerakonna, sotside ja IRLi tulevane võimuliit tutvustas neljapäeva õhtul oma värskelt kokkulepitud maksupaketti. Uuel koalitsioonil on kavas oluliselt kiirendada veini, siidri ja õlle aktsiisitõusu.

„Astume edasi sammu ka Eesti inimeste tervemaks muutmisel: viime sisse suhkrujookide maksu, mis maksustab lisatud suhkruga jooke, ning kiirendame veini, siidri ja õlle aktsiisitõusu,“ ütles SDE esimees Jevgeni Ossinovski pressikonverentsil.

Uuemõisas õlut pruuliv Tiit Kolk ütles, et Kolk Pruulikoda aktsiisi kiire tõusuga arvestanud kindlasti ei ole.

„See on üllatus, et valitsusevahetus toimus,“ ütles pruulikoja ärijuht Kolk. „Olen üldiselt pettunud. Minu arvates tehti seni normaalselt, miks oli vaja muuta? Vastutustunne on asendunud võimuihaga.“

„Aktsiisitõus teeb meid väga murelikuks,,“ lausus Kolk. „Kindlasti meie kulud kasvavad, kuid kui palju see meie ettevõtet kokkuvõttes mõjutab, selle kohta on vara veel hinnangut anda.“

Tiit Kolk ei usu, et õlleaktsiisi määra enne 2018. aastat tõstetakse, sest maksumuudatustest tuleb ette etatada vähemalt kuus kuud.

„Ju siis hakatakse kanget rohkem jooma,“ arutles Kolk selle üle, mis aktsiisi järsu kasvu tagajärel toimuma hakkab ja lisas, et uue võimuliidu hingevalu rahva tervise pärast on udujutt.

Tiit Kolk on uue valitsusliidu loomist jälgides täheldanud, et majanduse elavdamise paketist pole praegu sõnagi. „See jutt, et majandust elavdab riigiettevõtete müük… Ärge ajage juttu!“ pole Kolk võimule pürgijate seisukohtadega nõus.

„Üks asi, mis vääriks kaalumist, oleks ettevõtte tulumaksu mingil määral taastamine,“ arutles õlletootja. „Aga maksumäär ei tohiks olla liialt suur, see soodustaks slikerdamist.“

Kolk Pruulikoda alustas Uuemõisas tegevust veebruari keskpaigas. Ettevõte annab tööd neljale inimesele.