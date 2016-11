Tamme tänavale tuleb säästuristmik

Lemmi Kann

Tamme ristimiku eskiis. Foto: erakogu

Haapsalu linnavalitsus kärpis Tamme tänava ja Tallinna maantee valgusfooriga ristmiku projektist välja vasakpöörde raja, sest napib raha.

Selline otsus võeti vastu eelmisel nädalal Haapsalu linnavalitsuse likluskomisjoni istungil. Koosolekust võtsid osa linnavolinik Tiit Moor, aselinnapea Peeter Vikman, linnapea Urmas Sukles, politseiametnik Meelis Laurmann, ettevõtja Alo Lõps ja linnaametnik Sirli Vaksmann.

Lääne maavalitsuse ühistranspordi vaneminspektor Alar Tõnisson ütles, et tema isiklikult eelistanuks hoopis ringristmikku. See idee kanti paraku maha, sest tee muldkeha tulnuks praegusest tunduvalt madalamaks teha. See oleks aga läinud väga kalliks, sest muldkeha sees jooksevad kütte- ja veetorustik.

„Eks see üks säästuvariant ole, aga kindlasti parem kui mitte midagi, sest jalakäijal läheb asi tunduvalt ohutumaks,” ütles Tõnisson.

