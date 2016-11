Raivo Aeg: lahja alkoholi aktsiisi tõstmine on väga hea mõte (1)

Tarmo Õuemaa



Raivo Aeg. Foto: Arvo Tarmula

Eile õhtul Haapsalus käinud riigikogu IRi fraktsiooni liige Raivo Aeg leidis, et loodava valitsuse maksuplaanidest on kõige kiiduväärsem lahja alkoholi aktsiisimaksu tõstmise plaan.

Keskerakonna, sotside ja IRLi valitsuse moodustamise läbirääkimistel on lisakulutuste katmiseks laual mitu maksutõusu.

“Lahja alkoholi aktsiisimaks tõuseb. Mina olen ammu rääkinud, et see on vajalik,” ütles Aeg eile Lääne Elule. “Praegu on lahjas alkohoolses joogis alkohol kümme korda odavamalt maksustatud kui kange alkohol.”

“Eeskätt on see noorte alkoholist eemalehoidmine. Lapsed hakkavad ju limonaadimaitseliste lahjade alkohoolsete jookidega pihta. Samas on nad väga hinnatundlikud. Mida kallim see on, seda vähem tarvitavad, sest sõltuvus ei ole neil veel kiiresti tekkinud,” lisas ta.

Aeg mainis ka suhkruga magustatud jookide maksu. “See pole ainult limonaad, vaid ka näiteks mahlad, mis ei ole naturaalse suhkruga magustatud,” ütles ta.

“Tulumaks jääb sinna kus ta on,” ütles Raivo Aeg.

“Need, kes saavad palka 500 eurot, ei maksa üldse tulumaksu. 500 eurost 1200 euroni palgast 500 eurot on maksuvaba ehk kui saad näiteks 600 eurot palka, siis maksad tulumaksu 20 protsenti 100 euro pealt,” kirjeldas ta.

“Kõrgepalgalised ei hakka rohkem tulumaksu maksma, vaid maksuvabastuse osa hakkab mingil määral vähenema. 1800 eurose palga piirimail on tulumaksuvabastus samalt summalt mis praegu ehk 175 eurolt ja üle selle hakkab tasapisi vähenema,” lisas Aeg.

IRLi poliitik kiitis riigi osalusega äriühingute rahvaaktsiate müügiga osalise erastamise plaani. “Räägime Eesti Energiast, Tallinna Sadamast ja EVR Cargost. Võib-olla tuleb mõni veel ja võib-olla mõne pudipadi võib täies mahus ära erastada,” ütles ta.

“Riigikapitalismi ei ole vaja. Võtame parvlaevaliikluse. Olgu, saan aru veel infrastruktuuri omamisst, aga miks peab riik seal opereerima? Täiesti ajuvaba on lasta väikest paadiliiklust opereerida riigil. Riik on halb ärimees,” leidis Aeg.

Intervjuu on tehtud neljapäeval kell viis ja Raivo Aeg rõhutas, et tema info pärineb neljapäeva hommikust.