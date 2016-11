Kõmsi poe juurest varastati gaasiballoonid

Eile kella 10 paiku hommikul avastati, et Hanila vallas Kõmsi külas on kaupluse juurest varastatud kuus gaasiballooni. Kahju on 520 eurot, vahendas Lääne politseiprefektuuri pressiesindaja Heiko Leesment.