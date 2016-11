Erki Mitman kandideerib aasta parimaks noorkergejõustiklaseks

Erki Mitman. Foto: EKJL / Marko Mumm

Läänemaa noor mitmevõistleja Erki Mitman on üks viiest nominendist Eesti A-klassi parima meeskergejõustiklase tiitlile. A-klass tähendab kuni 18-aastaseid sportlasi.

Kergejõustikuliidu tehnilise sekretäri Kristel Berendseni sõnul on juba peetud rahva lemmiku valimine. See annab lõpuks veerandi häältest, nagu ka kergejõustikuliidu liikmesklubide, ajakirjanike ja treenerite hääled.

“Hoiame parimat noorkergejõustiklast salajas järgmise nädalavahetuseni, kui kuulutame kergejõustikuaasta lõpetamisel kõik tiitlisaajad välja,” ütls Berendsen. “Eks rahva lemmikutest saab aimu, kui vaadata Facebookis antud hääli.”

Erki Mitman sai Facebookis 670 häält. Kõige rohkem toetati Jakob Ristimetsa (744 häält). Ülejäänud kolm nominenti said hääli tublisti vähem läänlane.

Haapsalu kergejõustikuklubi sportlane Erki Mitman õpib praegu Tallinnas Audentese spordikoolis, kus tema treener on Tõnu Kaukis.

Mitmani isiklik rekord kümnevõistlusest pärineb sellest aastast ja on 6802 punkti.

Ta tuli tänavu mitmevõistluses Balti meistriks ja oli Euroopa U18 meistrivõistlustel 14. Mitman kuulub ka omavanuste Eesti paremikku kettaheites ja kuulitõukes.

“Mitmani sportlaskarjääris tuli just tänavu esimene suurem hüpe,” kommenteeris kergejõustikuliidu saavutusspordi juht Marko Aleksejev.

“Nii palju kui mina temaga kokku olen puutunud, paistab Erkil spordimehe sisu rohkem kui mõnel, kel on paremad füüsilised eeldused. Aga sisu loeb. Ja heidetes on ta tugev, need alad on tema kindlad trumbid,” lisas Aleksejev.