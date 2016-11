Riina Raudsik nõuab Nestorilt väidete ümberlükkamist (1)

BNS



Eiki Nestor. Foto: Arvo Tarmula

Endine perearst Riina Raudsik nõuab, et riigikogu esimees Eiki Nestor lükkaks ümber väited, mida viimane Raudsiku kohta ütles.

Raudsik teatas BNS-ile, et teda esindav advokaat esitas taotluse Eiki Nestorile, et viimane lükkaks ümber 17. novembril esitatud andmed, nimetades neid ebaõigeteks.

Raudsik avaldas arvamust, Nestor tugines avalduse tegemisel ajakirjanduses avaldatud kontrollimata andmetele.

"Seda arvestades leiame, et kohane õiguskaitsevahend käesoleval juhul on valeandmete ümberlükkamine ja vabandamine dr Raudsiku ees. Palume Teil viivitamatult avaldada Facebookis, samuti Delfis, Postimehes ja Õhtulehes avaldus, kus lükkate ümber oma väite, et dr Raudsik „soovitab inimestel ravi asemel oma tervist kloori joomisega kahjustada“ ning vabandate eksituse pärast," seisab avalduses.

Raudsik sõnas, et meedias on alates 2015. aastast avaldatud tema kohta erinevaid atikleid, mis Raudsiku hinnangul "sisaldavad ebaõigeid andmeid ja on dr Raudsiku au teotavad".

Raudsiku väitel halvustavad artiklid nii teda kui ka tema ravivõtteid ning sisaldanud ebaõigeid faktiväiteid. Raudsik kinnitas, et "ei ole kunagi soovitanud inimestel kloori joomisega oma tervist kahjustada. Ta [Raudsik] pole kunagi reklaaminud ega propageerinud kloordioksiidi," seisab avalduses.

Raudsiku sõnul tuvastas terviseamet, et "/…/perearst Riina Raudsik kuulus küll Facebooki internetikeskkonnas MMS ja DMSO grupi liikmete hulka, kuid kemikaali MMS ei ole Raudsik kunagi inimestele tutvustanud ega andnud selle kasutamiseks ka soovitusi."

Riigikogu esimees Eiki Nestor loobus osalemast neljapäeval peetaval noortekonverentsil, kuna selle üheks esinejaks oli kutsutud ka söögisoodat ravimiseks propageerinud endine perearst Riina Raudsik.

"Mul on siiralt kahju, kuid olin sunnitud täna ära jätma varem kavas olnud tervituse noortele konverentsil Lahe Koolipäev 2016 – "Kuidas võtta vastutust?"," teatas Nestor sotsiaalmeedia vahendusel.

"Saan aru soovist kutsuda esinema inimesi, kes on tuntud ja tunnustatud. Kõik nad ongi suurepärased peale ühe, kes soovitab inimestel ravi asemel oma tervist kloori joomisega kahjustada. See ei ole mitte ainult rumal, vaid ka ohtlik. Ma arvan, et hakkajad Eesti noored ei peaks sellist jama kuulama," märkis riigikogu esimees.

