Swedbank alandab II samba fondi valitsemistasu 0,29 protsendini

Kristjan Kosk

Swedbank II samba konservatiivse K1 fondi tootlus. Allikas: pensionikeskus.ee

Swedbank langetab järgmise aasta algusest II samba konservatiivse K1 fondi valitsemistasu 0,29%-ni, mis muudab selle Eesti soodsaimaks pensionifondiks, teatas Swedbanki pressiesindaja Mart Siilivask.

Swedbank investeerimisfondide juhatuse esimehe Kristjan Tamla sõnul on II pensionisammas enamike Eesti inimeste jaoks jätkuvalt ainuke pikaajaline sääst. „Erinevad uuringud kinnitavad, et inimesed ei mõtle piisavalt tulevikule ning pikaajaliselt säästetakse liiga vähe. Soovime omaltpoolt Eesti inimeste pensionisäästude kasvule kaasa aidata. Hiljuti kaotasime kõik III samba fondide sissemaksetega seotud kulud. Järgmise sammuna alandame 2017. aasta jaanuarist II samba konservatiivse pensionifondi K1 haldustasu 0,61%-lt 0,29%-ni, tänu millele muutub see väga soodsaks ka rahvusvahelises kontekstis,” märkis Siilivask.

„Samuti on plaanis lähiajal turule tuua soodsad automaatselt juhitud II samba elutsüklifondid, mis on mõeldud pensionivara paigutamiseks terve aktiivse kogumise faasis,” sõnas Tamla.

Tamla rõhutas, et pensionifondide puhul on valitsemistasu üks oluline komponent. „Eesti pensionisüsteem on küll piisavalt noor ja võrreldes teiste Euroopa riikide omadega ka võrdlemisi väike, kuid mul on hea meel tõdeda, et Swedbank suudab Eesti suurima pensionifondide valitsejana pakkuda oma klientidele soodsamaid valitsemistasusid, mis ka teiste riikidega võrreldes on juba väga konkurentsivõimelisel tasemel.”