Rõivas EASi saagast: president Ilves ei vääri seda mainekahju, mis talle on tehtud

Refereerinud Kristjan Kosk

Taavi Rõivas. Foto: Arvo Tarmula

Peaminister Taavi Rõivas ütles tänasel valitsuse pressikonverentsil, et Hanno Tombergi ametist vabastamine on minister Liisa Oviiri asi ning tema võtab selle eest ka vastutuse. Just Oviir andis nõukogule vastavad juhised. Enim on tal aga kahju, et kannatada on saanud president Toomas Hendrik Ilvese maine, kirjutab Delfi.

„Selge on see, et EASis on kogu protsessi jooksul tehtud vigu. See, kas need kõik tuleks omistada Hanno Tombergile, on omaette küsimus. Kui minister sellise otsuse vastu võtab ja nõukogule juhised annab, siis võtab ta ka ise vastutuse. See ei ole lihtne vastutus," ütles Rõivas.

Ta lisas, et selle teemaga on kõige enam sattunud põhjendamatult löögi alla president Ilves. Ta ütles, et kui riigiasutus langetab otsuse ja kodanik selle täidab, siis on raske selle hilisemat muutmist nõuda. President on käitunud selle järgi, milline oli EASi otsus.

„Ta ei vääri seda mainekahju, mis talle on tehtud. Hanno Tombergi vallandamine seda olematuks ei tee. Minister Oviir peab nüüd ütlema, mis edasi saab."