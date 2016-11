Nestor loobus sooda-arsti osalemise pärast noortefoorumil kõnelemast

BNS



Eiki Nestor. Foto: Arvo Tarmula

Riigikogu esimees Eiki Nestor loobus osalemast täna peetaval noortekonverentsil, kuna selle üheks esinejaks oli kutsutud ka söögisoodat ravimiseks propageerinud endine perearst Riina Raudsik.

“Mul on siiralt kahju, kuid olin sunnitud täna ära jätma varem kavas olnud tervituse noortele konverentsil Lahe Koolipäev 2016 – “Kuidas võtta vastutust?”,” teatas Nestor sotsiaalmeedia vahendusel.

“Saan aru soovist kutsuda esinema inimesi, kes on tuntud ja tunnustatud. Kõik nad ongi suurepärased peale ühe, kes soovitab inimestel ravi asemel oma tervist kloori joomisega kahjustada. See ei ole mitte ainult rumal, vaid ka ohtlik. Ma arvan, et hakkajad Eesti noored ei peaks sellist jama kuulama,” märkis riigikogu esimees.

Tallinnas neljapäeval toimuvale noortefoorumile on korraldajad teiste seas esinema kutsunud ka Raudsiku, kelle Arstide liit enda hulgast välja heitis, kuna ta on kirjutanud raamatu ja käib loenguid pidamas sellest, et kõiki haigusi põhjustab keha liigne happelisus ja haigusi saab ravida söögisoodaga.

Meedia andmeil on Nordea kontserdimajas toimuvale konverentsile oodata üle 1000 noore kogu Eestist. Esinejate hulgas on palju tuntud inimesi, nagu näiteks ERR-i nõukogu esimees Agu Uudelepp, näitleja Märt Avandi, sõudjad Allar Raja ja Kaspar Taimsoo ning räppar Henry Kõrvits ehk Genka ning astroloog Igor Mang.