USA rokkstaar Michael Miley andis Kullamaa koolis inglise keele tundi

Rival Sons mullu Denveris. Michael Miley pildil vasakul. Foto: wikipedia

Ühel kolmapäeval ei alustanud inglise keele tundi õpetaja Heli Mäe üksinda, vaid temaga koos seisis klassi ees maailmakuulsa Ameerika rokkbändi Rival Sons trummar Michael Miley isiklikult.

See ei olnud päris esimene kord kohtuda Rival Sonsi trummariga. Ka paar aastat tagasi öökooli ajal sai osa Kullamaa õpilasi tema tunnis olla. Tookord rääkisime muusikast, Ameerikast, elust külmas Eestis ja soojas Californias. Seekord kutsus õpetaja rokkari hoopis teisel eesmärgil meie ette, tunni teema oli inglise keele õigekiri.

Õpetaja oli teinud näidiskirja, mis kubises vigadest ja Michael Miley siis parandas ja kommenteeris neid vigu. Vead ei tundunud midagi erilist, sest teeme neid oma igapäevases kirjavahetuses pidevalt, kas suheldes Facebookis või tehes koolitöid. Oma õpetaja alati pahandab, kui kirjutame inglise keeles mina väikese i-ga, aga tegelikus elus teevad seda ju paljud. Ei tohiks see ju midagi hullu olla, kui kirjutame “My friend lives in USA and i gonna visit him next year”.

Okay, me teame, et the USA ja I’m going to visit, aga kes see reaalselt ikka nii korrektselt kirjutab, eriti telefonis.

Nüüd arvame teisiti, sest kui ikka ameeriklane ütleb, et selliseid vigu ameeriklased ei tee isegi telefonis, siis ei sobi ka meil neid teha.

45 minutit läks kiiresti ja lõbusalt. Michael Miley rääkis meiega veidi ka eesti keeles. Ta ei suuda aru saada, kuidas me sellist rasket keelt nii kiiresti räägime. Ta ise õpib seda väga korralikult, ütles, et teab meie 14 käänet ja taipab, kuidas neid moodustatakse, aga nii palju on erandeid, et süsteem ei toimi anyway.

Kui nad on perega Eestis – ta naine on meie kooli vilistlane -, siis ta proovib võimalikult palju eesti keeles rääkida. Meile see tund igatahes meeldis, oli paras üllatus ja hea vaheldus, samas ka väga hariv. Lõbus oli kohe kindlasti ja ikkagi päris English speaker külakoolis. Saime hea tunde, et saame oma inglise keelega hakkama, temast aru saamine ei valmistanud raskusi. Tore, et õpetaja otsib meile erinevaid põnevaid võimalusi õpilaste harimiseks.

Sirle Suuster, 12. klass, Kullamaa keskkool