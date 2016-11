Urmas Sukles esindas Eestit ülemaailmsel kliimakonverentsil Marokos

Tarmo Õuemaa

Urmas Sukles Marrakechis. Foto: erakogu

Haapsalu linnapea Urmas Sukles osales Euroopa regioonide komitee ja Eesti esindajana Marokos Marrakechis toimuval maailma kliimatippkohtumisel.

Pariisi kliimakokkulepe jõustus 4. novembril 2016 ja selle eesmärk on hoida ülemaailmne soojenemine sel sajandil alla 2 kraadi. Marrakechis toimuval maailma kliimatippkohtumisel COP22 püütakse selle elluviimine nüüd käima lükata, ütles Euroopa regioonide komitee president Markku Markkula.

Urmas Suklese sõnul oli konkreetset omavalitsuste ja regioonide juhtide kokkusaamisel siiski vähe. „Konstateeriti, et kliima soojeneb ja omavalitsuste tasandil on vähe, mida selle vastu teha. Vaja on riikide tasandil tegusid,” ütles ta.

„Meil Haapsalus ei tunneta kliima soojenemist erilise probleemina, aga Aafrikas ja Kagu-Aasias küll. Eile näiteks rääkisime Ghana mehega, kes ütles, et neil lihtsalt vett enam ei jätku,” sõnas Haapsalu linnapea.

Euroopa Liitu esindavad paktiosalised, sh ligikaudu regioonide 200 komitee liiget, kohustuvad vähendama CO 2 heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 40%. Rõhk on fossiilsete kütuste vähendamisel.

„Päikeseenergia kasutamisest oli palju juttu ja siin võib öelda, et Haapsalu on päris esirinnas. Vikerkaare lasteaiale tulevad päikesepaneelid. Taastusravihaigla kasutab seda. Ja meil on linnas energiasäästlik LED-valgustus,” rääkis Sukles.