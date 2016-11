Tarankovi tapmise tunnistas üles sõbra poeg



Tarnkov tapeti Kirimäe saares. Foto: Urmas Lauri

Organiseeritud kuritegevuse ristiisa Nikolai Tarankovi tapmise üles tunnistanud mees on tapetu lähedane peretuttav. Tema isa oli Tarankoviga sõbrustanud aastakümneid, kirjutas Postimees.

Tarankovi tapmises kahtlustatatakse 36-aastast meest, kellega keskkriminaalpolitsei on tegelenud juba viimased kaks kuud. Uurijad loodavad kõmulise kriminaalasja saata prokuratuuri veel sel aastal. Tapmises kahtlustatu tunnistab süüd ja on kogu loo uurijaile ära rääkinud. Jäänud on vaid eeluurimisega kaasnev tehniline pool.

Eesti allilma ristiisaks peetud Nikolai Tarankov tapeti 14. septembril Kirimäe poolsaarel Lääne-Nigula vallas. Kirimäe poolsaar on tallinlaste hulgas populaarne kalastuskoht.