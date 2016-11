Sotsiaaldemokraat Mark Soosaar lahkub riigikogust

BNS

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Mark Soosaar (pildil) esitas teisipäeval avalduse parlamendisaadiku kohalt lahkumiseks, kirjutab rahvusringhäälingu uudisteportaal.

"Sellise avalduse ma kirjutasin, sest ma lihtsalt ei jõua muidu teha kõiki asju, mis on kuhjunud. Tervis ka ei ole kõige parem. Mul on paar raamatut pooleli ja ka paar filmi," ütles Soosaar.

"Nendes asjades ei ole mul asendusliiget. Aga riigikogus on kohe asendusliikmete rida, kui mina lähen tagasi oma loomingulise töö peale," lisas ta.

Soosaar lükkas tagasi väited, et tema lahkumine on seotud hiljutise umbusaldusavaldusega peaministrile, kus ta jättis hääletamata. "Jätsin tõesti hääletamata. Ausalt öeldes tundsin ma sel hetkel, et teeksin haiget mõlemal poolel olevatele mitmetele väga sümpaatsetele ja suure südametunnistusega inimestele," selgitas Soosaar.

Mark Soosaar oli riigikogus kultuuriminister Indrek Saare asendusliige. Soosaare loobumisel peaks riigikokku pääsema Aet Maatee. Seda juhul kui Saar jätkab ka uues valitsuses ministrina.