Novembris saabus Eestisse üheksa sõjapõgenikku (1)

Sel kuul saabusid Kreekast Eestisse Euroopa Liidu rändekava raames vastu võetud üheksa Süüria sõjapõgenikku.

Siseministeeriumi pressiesindaja ütles BNS-ile, et novembris saabus Eestisse Euroopa Liidu rändekava raames kaks Süüriast pärit sõjapõgenike perekonda. Mõlemad perekonnad toodi Eestisse Kreekast.

Eestilt kaitse saanud süürlastele tulid vastu tugiisikud ja nad liikusid edasi oma uutesse kodudesse.

Esimeses perekonnas on kolm liiget – ema, isa ja alaealine laps. Kuueliikmelises perekonnas on lisaks emale ja isale neli alaealist last.

Kõikide Eestisse vastuvõetavate inimeste puhul selgitatakse enne nende siia saabumist välja nende taust. Kreekas kohapeal tegid sõjapõgenikega intervjuu Eesti eksperdid politsei- ja piirivalveametist, kaitsepolitseiametist ja sotsiaalministeeriumist. Muu hulgas tutvustati intervjuu jooksul Eestit, rahvusvahelise kaitse saanud inimeste õigusi ja kohustusi Eestis ning kohalikke tavasid.

Eesti on tänaseks Euroopa rändekavaga vastu võtnud kokku 77 sõjapõgenikku.

Rändekava alusel Eestisse saabunud põgenikke on seni paigutatud elama kaheksa maakonna omavalitsustesse.