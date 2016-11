Mikk Lõhmus: mitme keskusega vald on ühinemisel parim

Mikk Lõhmus, Lääne-Nigula vallavanem

Haldusreformi järgne Läänemaa kaart hakkab välja kujunema. Kas ja mis muutub inimese jaoks ja missugustele ootustele peavad uued omavalitsused vastama, arutleb Lääne-Nigula vallavanem, kohaliku omavalitsuse ühinemise konsultant Mikk Lõhmus (pildil).

Perearsti, kauplust või ujulat ei pea vahetama

Ühinemine iseenesest ei tekita ääremaastumist, ei sulge asutusi, poode ega vii paikkonnast inimesi minema. Kui see toimub, siis ikka seetõttu, et inimesed ise teevad oma poeskäimise, elu- või töökoha või laste koolivalikud. Samuti ei tasu uskuda neid, kes väidavad, et ühinemise tõttu tuleb hakata teises kohas poes käima või vahetada perearsti. Valdava osa tänastest vallateenustest sealhulgas sotsiaalteenused saab kätte ikka oma tuttavast vallamajast, selleks ei pea sõitma kuskile mujale. Iseasi palju tavainimesel ka täna vallamajja asja on. Hea vald peab jõudma inimese juurde, mitte vastupidi.

Kõige suurem hirm oleme meie ise, sest halvad juhid võivad hukka keerata nii ühinenud kui ühinemata valla- näiteid Eestiski kamaluga võtta.

Võin Lääne-Nigula kogemuse põhjal kinnitada, et nii paremad kui ka uued teenused, võimekus palgata häid spetsialiste, õpetajaid ja hooldustöötajaid kui ka teha aastaid oodatud investeeringuid on ühinemise reaalsed efektid. Olgu näiteks toodud Risti Noortekeskus, valla ettevõtlustoetus, toetused huviharidusele ja paljud muudki.

Mida muudab maakonna vahetus?

Palju on jutuks mõne ühineva valla võimalik minek teise maakonda. Jätame hetkel emotsionaalsed argumendid kõrvale. Tavainimese seisukohalt võib maakonna muutus igapäevast elukorraldust muuta küll.

Lihula ja Hanila inimesed on harjunud Pärnus käima ja kui see on nende valik, siis olulist tänase elukorralduse muutumist see kaasa ei too. Samas kas Kullamaa rahvas on teadvustanud, et neil tuleks edaspidi hakata riiklikke teenuste tarbimiseks hoopis kauges ja võõras Raplas käima? Olen kohanud neid, kelle jaoks oli see päris suur ehmatus.

Ühineda tuleb sinna, kus kogukonna huvid on kõige enam kaitstud

Pean hõredamalt asutatud ja linnades kaugemale jäävate maapiirkondade jaoks parimaks täna Lääne-Nigula vallas toimivat mudelit- mitme keskusega võrgustikupõhist valda. Ühinevas Lääne-Nigula vallas puudub üks suur ja domineeriv keskus, mis võiks teised „tühjaks imeda.“ Kõik piirkonnad on valla jaoks võrdväärselt tähtsad. Eestis on nii mõnigi kurb näide, kus keskust ääremaade või väiksemate asulate heaolu arvel eelisarendatakse. Jah, mitme keskusega vallas tuleb ehk rohkem vaeva näha ja ka tööd teha kompromisside ja ühisosa otsimisega. Kõikide piirkondade esindajad on kaasatud volikogu komisjonidesse ja see on just see aruteluareen kus vajalikud kompromissid sünnivad. Kogukondade vahel tekkiv sünergia annab suurema investeerimisvõimekuse meie paikkonna infrastruktuuri ja laiendab teenuste kasutamise ning kättesaadavuse võimalusi uues vallas tervikuna.

Teiseks oluliseks eeliseks on lahendatavate probleemide sarnasus- külateed, maakoolid ja lasteaiad, külade eluolu ning mis võib olla kõige tähtsam- kuidas Läänemaa hõreda asustusega maapiirkonnas tagada teenuse reaalne jõudmine inimeseni või inimese jõudmine teenuseni.

Kuidas kogukonna hääl uutes valdades kuuldavaks teha?

Ilmselgelt on mõistlik kohalikud küsimused läbi rääkida kohapeal ja mitte koormata nendega volikogu või vallavalitsust: olgu selleks siis kohalik kultuurielu, sport- ja vaba aeg või heakorraküsimused. Igas senises vallakeskuses peavad olema kättesaadavad igapäevased sotsiaalteenused. Ka planeeringud ning suuremad ehitusprojektid tuleb otsustada kohapealset arvamust arvestades.

Lääne-Nigula ühinemislepingus on üheks võimaluseks vastavalt kogukonna soovile osavaldade ja kogukonnakogude moodustamine. Aktiivsetest kogukonna liikmetest ja arvamusliidritest koosnev kohalik osavallakogu või kogukonnakogu on ju see areen, kus kohalikku elukorraldust puudutavad küsimused läbi räägitakse ja kus vallavalitsus- ja volikogu saavad vajaliku sisendi.

See tagab, et ka tulevikus jääb kogukonna jaoks olulistes küsimustes kaasarääkimise ja otsustusõigus ning kohalikust aktiivsusest sõltub see kui palju neid võimalusi kasutatakse.

