Läänemaal leiti kõrgem veresuhkru tase 16 protsendil testitutest

Tarmo Õuemaa

Pühapäeval käis Rannarootsi Selveris veresuhkru taseme tasuta testimisel 91 inimest, nendest naisi 60 ja mehi 31. Noorim osaleja oli 7aastane ja vanim 80aastane. Kõrgem veresuhkru tase leiti 16% osalejatest, teatas Eesti diabeediliidu juhataja Ulvi Tammer-Jäätes (pildil).

14. novembril tähistati üle maailma diabeedipäeva, mille fookuses on tänavu diabeedi varane avastamine. Selleks, et tõsisele haigusele tähelepanu pöörata, sai pühapäeval Selverites üle Eesti tasuta veresuhkrut mõõta – seda võimalust kasutas üle 3000 inimese ning normist kõrgem veresuhkur avastati pea viiendikul.

„Diabeeti haigestunute arv kasvab kogu maailmas ja nii ka Eestis. 2. tüüpi diabeet on haigus, mille puhul ei pruugi alguses iseloomulikke sümptomeid esineda, nii ei tea umbes pooled diabeetikutest, et neil see haigus olemas on. Samal ajal võib kõrge veresuhkur kahjustada südant ja veresooni, silmi, neerusid, närve, hambaid, samuti on diabeetikutel kõrgem risk infektsioonide tekkeks,“ rääkis Ulvi Tammer-Jäätes. Nii pöörataksegi sel aastal erilist tähelepanu diabeedi avastamisele ja ennetamisele ning diabeedipäeva tunnuslause on "Diabeet silma all".

Üks viis, kuidas diabeeti haigestumist varakult avastada, on veresuhkru mõõtmine. „Eriti peaks veresuhkru taset mõõtma kõik tüsedad inimesed, kel vanust üle 40. Samuti võiks veresuhkru vastu huvi tunda need, kel mureks kõrge vererõhk või kõrge kolesterool. Oluline on pärilikkus – risk on suurem inimestel, kelle suguvõsas on esinenud diabeeti. Veresuhkru taset tasub jälgida ka naistel, kellel on esinenud rasedusaegne diabeet,“ tõi Tammer-Jäätes välja.

Veresuhkrut mõõdeti 40 Selveris üle Eesti ning enam kui 3000 inimesel (neist 2/3 olid naised ning 1/3 mehed). Noorim osaleja oli 4-aastane ja vanim 94-aastane. 6% inimestest, kes veresuhkrut mõõta lasid, olid eelnevalt oma diabeedi diagnoosist teadlikud. Kui eelmisel aastal avastati normist kõrgem veresuhkur 16,4%-l kontrollitutest, siis tänavu oli nende osakaal pea 20%. Kõrgeim mõõdetud näit oli 21,3 mmol/ l, keskmine mõõdetud veresuhkru näit üle Eesti oli 5,5 mmol/ l.