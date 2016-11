Haapsalu korvpallurid kaotasid II liigas Pärnule

Heinar Tuulberg

Eesti meistrivõistluste II liigas mängiv Haapsalu Korvpallikooli meeskond kaotas Pärnus peetud kohtumises KK Paulus/Pärnu Mets meeskonnale suurelt 64:81.

Ehkki 1. veerandaja Haapsalu võitis 20:19, hakkas Pärnu samm-sammult oma eduseisu kasvatama. Poolaega kaotati 35:42. Edaspidi läksid asjad aina hullemaks ja 4. veerandajale mindi juba Pärnu eduseisul 59:43. Viimasel veerandil enam midagi oluliselt ei muutnud ja Haapsalu Korvpallikool võttis vastu kaotuse 64:81.

Haapsalu Korvpallikooli resultatiivseimad olid Dmitri Tšerepanov 14 punktiga ja Mairo Kanter 10 punktiga. Tšerepanov oli parim ka lauapallide hankimisel 10 palliga.

Mängus torkas silma, et Haapsalu oli kindlalt üle lauas, samas kui palli vaheltlõikeid oli poole vähem ja pallikaotusi poole rohkem kui vastastel (koguni 21). Selge see, et nii võita ei saa. Selle kaotusega tuli meeskonnal ka alagrupi võidu lootusest loobuda.

Haapsalu langes alagrupis 3. kohale ja vajab tuleval pühapäeval tugevat kodupubliku toetust, et võita BC Raplat ja lõpetada alagrupp 2. kohaga. Mäng algab 20. novembril kell 18.00 Haapsalu spordikeskuses.