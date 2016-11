Haapsallu jõuab maailmas laineid löönud tsirkuseetendus beebidele

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Foto: erakogu

Pühapäeval mängib Leedu Dansema tantsuteater Haapsalus Leedu parima väikelaste lavastuse tiitli saanud “Värvilisi mänge”, mis on loodud spetsiaalselt beebidele ja väikelastele.

“Värvilised mängud” viib väikelapsi vanuses 0-3 eluaastat avastama kaasaegse tsirkuse-, tantsu-, ja teatrimaailma. Kogu tegevus on üles ehitatud nii, et väikelaps jõuab jälgida, rahulikult etendusele kaasa mõelda ja soovi korral ka ise osaleda. Noore vaataja tähelepanu pälvivad lihtsad tegevused, lavakujundus, selgete joontega kostüümid ning värviline keskkond.

Osalejad palutakse istuma ringi otse valgustatud tantsupõrandale, kus artistil on võimalik luua noore vaatajaga kontakt. Kes veel kõndida ei oska, vaatab etendust saatja süles. Kelle jalg juba kannab, saab artisti juhiseid jälgides kogeda rambivalgust ning panna proovile oma meeled ja oskused. Teised pereliikmed alates vanusest 4+, vanaemad ja vanaisad on samuti etendusele oodatud, aga nemad saavad võimaluse jälgida toimuvat ringist väljaspool ise aktiivselt osalemata. Etenduses kasutatakse tsirkuse ja tantsukeelt, mistõttu on etendus arusaadav kõikidele vaatajatele olenemata rahvusest. Erinev publik loob erineva etenduse, kus on ruumi jäetud ka juhusele.

Eestis antakse üldse kaks etendust – reedel Tallinnas ja pühapäeval Haapsalu kultuurikeskuses.

Etendus pärjati “Golden Stage Cross” laureaadiks 2015 kategoorias “Parim lastelavastus vanuses 0-5 eluaastat”. Leedust pärit Dancema Tantsuteater on rühmitus, kes alustas oma tegevust aastal 2007 luues etendusi just eelkõige lastele. Koreograaf-lavastaja Birute Baneviciute etendusi on ette kantud Leedus, Lätis, Saksamaal, Poolas, Rootsis, Taanis, Belgias, Hiinas, Hollandis, Iirimaal, Ukrainas, Hispaanias, Inglismaal ja Ameerikas ning on saanud kiitvaid arvustusi suurtes ajalehtedes.

Kaasaegne tsirkus on erinevaid kunste ühendav etenduskunst, mis on segu tantsust, akrobaatikast, teatrist kui ka muusikast. Antud etendus on osa Baltic Nordic Circus Network (BNCN) koostööst.

Etendusele mahub umbes 30 last koos saatjatega ja see kestab 40 minutit. Pärast etendust saavad lapsed teatrilaval mitmesuguste tsirkusevahenditega mängida. Soovitatav alates 4 elukuust.

VÄRVILISED MÄNGUD / Colorful Games Dansema Tantsuteater (Leedu)

Pühapäeval kell 10.00 ja 12.00 Haapsalu kultuurikeskuses

Koreograafia: Birute Baneviciute

Tantsija ja kaaskoreograaf: Giedre Subotinaite

Muusika: Rene Audbry, Henry Torgue, Serge Houppin, Klimperei, Marc Jungermann, Kenji Eno

Valgus: Aurelijus Davidavicius

Dancema produtsent: Gintarė Masteikaitė.