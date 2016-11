Tööpuudus on Läänemaal pisut kasvanud

Kaire Reiljan

Oktoobri lõpuks oli töötukassa andmeil tööpuuduse tase Läänemaal 4,8%, mida on eelmiste kuudega võrreldes pisut rohkem.

Septembris oli töötuse tase Läänemaal 4,6%. Mullu sama ajaga võrreldes on aga tööpuudus vähenenud — eelmise aasta oktoobri lõpuks oli tööta 5,9% tööealistest elanikest.

Läänemaa töötuse tase on Eesti keskmisest mõnevõrra kõrgem — Eesti keskmine on 4,2%. Tööpuudus on suurim Ida-Virumaal (10%), Valgamaal (8,2%) ja Võrumaal (7,1%). Väikseima tööpuudusega piirkonnad on Harjumaa ja Tallinn, kus tööpuudus on 3,1%.

Töötukassa Läänemaa osakonna juhataja Evelin Kullissoni sõnul on Läänemaal tööta 554 inimest, neist 32% on pikaajalisi töötuid, kes pole töötanud viimase 12 kuu jooksul.