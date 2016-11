Riigireformi Radar: seisaku murdmiseks vajab loodav valitsus riigireformi

Toimetanud Urmas Lauri

Riigireformil peab olema kindel koht uues koalitsioonileppes ning omavalitsused vajavad sõnumit, et haldusreform saab sisu ja ühinemised viiakse lõpuni. Samuti tuleb jätkata riigireformiga laiemalt ja uus peaminister peab võtma reformi elluviimisel juhtrolli, rõhutab Riigireformi Radari kolleegium.

“Loodav valitsus deklareerib, et nende eesmärk on tuua Eesti välja seisakust. Selleks on vaja väga head riigiaparaati – seisaku murdmise eelduseks on riigireform läbi targa riigi kujundamise,” ütles Riigireformi Radari kolleegiumi liige, riigivalitsemise ekspert Külli Taro. “Eelmise valitsuse vedamisel on hea algus tegelikult tehtud ja viga oleks riigireform kõrvale heita vaid seetõttu, et see seostub ehk liialt Reformierakonnaga. Vastupidi, Jüri Ratasel on siin võimalus hakata riigireformi strateegiliseks juhiks – roll, mida eelmine peaminister ei võtnud. Riigireformi elluviimiseks peab seda juhtima peaminister.”

Riigireformi Radari soovitus loodavale valitsusele on kokku leppida 3-5 põhimõtet, millest reformiotsuste tegemisel lähtuda ja millest üksikute ministrite või ametkondade vastuseisu tõttu ei taganeta. See aitab ennetada vaidlustesse takerdumist tehnilisemates küsimustes. Printsiip, et riigipalgaliste arv ei saa kasvada, kui kogu töötajaskond kahaneb, on üks võimalik näide taolisest kokkuleppest.

Kõige ajakriitilisem on hetkel aga haldusreform, kus iga kaotatud päev on probleemiks.

“Täna oleme olukorras, kus haldusreformiga ollakse jõutud murdepunktini ja on esimest korda võimalus, et see tõesti ka tehtud saab,” ütles Riigireformi Radari kolleegiumi liige, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar. “Mõnel pool käib reform täie hooga, liitumisotsused on tehtud või kohe tegemisel. Teisalt leidub küllalt ka omavalitsusi, kellel praeguses segases olukorras ei ole motivatsiooni liitumisega edasiminekuks. Kohalikud omavalitsused peavad moodustatavalt valitsuselt saama kiiresti sõnumi, et küsimused omavalitsuste ülesannetest ja rahastamisest lahendatakse ning haldusreformi ei peatata. Vastasel juhul ei jõuta tähtajaks, mis on pool aastat enne kohalike omavalitsuste valimisi ehk juba maikuus, liitumisprotsesse lõpule viia.”

Riigireformi Radar on Eesti Tööandjate Keskliidu ja mõttekoja Praxis ühine algatus, mis monitoorib riigireformi edenemist ja annab poliitikakujundajatele soovitusi. Radar annab riigireformi edenemisele hinnangu kord kvartalis, neljas hinnang avaldatakse detsembri keskel.

Riigireformi Radari kolleegiumisse kuuluvad AS Starman juhatuse esimees Aivo Adamson, mõttekoja Praxis riigivalitsemise ekspert Annika Uudelepp, ajaloolane David Vseviov, investor Heldur Meerits, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, riigivalitsemise eksperdid Külli Sarapuu ja Külli Taro, Hoolekandeteenused AS juhatuse esimees Maarjo Mändmaa, Elering AS juhatuse esimees Taavi Veskimägi, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor Tiina Randma-Liiv ja Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.