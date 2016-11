Politsei tabas pooleteise kuuga 18 purjus juhti

Kaire Reiljan

Läänemaa politseinikud on oktoobri algusest novembri keskpaigani tabanud roolist 18 joobes juhti, kellest pooled olid nn kriminaalses joobes.

Haapsalu politseijaoskonna juhi Andrei Taratuhini sõnul jäi eelmise aasta sama ajavahemiku jooksul politseile vahele poole vähem joobes juhte.

Haapsalu jaoskonna menetlusteenistuse juhi Vello Palmits ütles, et kolm kriminaalses joobes juhti tabas politsei roolist sel nädalavahetusel. Lisaks peeti kinni üks autojuht, kellel juhtimisõigus oli ära võetud.

Taratuhin ütles, et tavapärasest suurema hulga roolijoodikute tabamise põhjus võib olla see, et novembri alguse lumiste ja tuisuste ilmadega viibis politsei rohkem maanteedel. „Tipphetkel oli korraga väljas 7-8 toimkonda,” rääkis politseijuht. Tema sõnul oli suuremate jõududega väljas olemise põhjuseks soov kehvade ilmastikutingimustega liiklust rahustada.