Eesti ja India sõlmisid karistatud isikute üleandmise kokkuleppe (1)

Toimetanud Kaire Reiljan

Täna, 15. novembril sõlmisid Eesti ja India kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe, mis annab süüdi mõistetud India või Eesti kodanikule võimaluse kanda talle mõistetud karistus oma kodumaal.

Lepingu allkirjastamisel Eestit esindanud suursaadik Indias Riho Kruuv ütles, et kokkulepet saab rakendada vaid siis, kui täidetud on üleandmise tingimused ning sellega on nõustunud karistatud isik ja mõlemad riigid. „Allkirjastatud leping omab ka palju laiemat tähendust Eesti ja India suhetes. See loob raamistiku kõikide tulevikus aset leidvate juhtumite käsitlemiseks,“ ütles suursaadik Indias. „Kui karistus on jõustunud, siis selle kandmine oma riigis ja perele lähedal omab süüdimõistetutele kindlasti suurt väärtust,“ lisas suursaadik Riho Kruuv.

Vastuvõttev riik kohustab kinni pidama üleandva riigi poolt mõistetud karistuse pikkusest. Kui karistus ei vasta näiteks Eesti riigi seadustele, siis India riigi nõusolekul võib karistuse pikkust lühemaks muuta. Küll aga ei tohi kumbki osapool üleandmisel karistust raskendada.

Lepingut ei saa kohaldada Indias süüdi mõistetud Eesti laevakaitsjatele enne, kui kohtuotsus on jõustunud.

Eesti valitsus kiitis kokkuleppe teksti heaks juuli alguses ning India valitsus andis heakskiidu oktoobri lõpus. Kokkulepe hakkab kehtima, kui leping on läbinud riikide sisesed protseduurid ning Eesti ja India on sellest üksteist teavitanud.