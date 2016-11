Postimees: Neeme Suur on leppinud Lihula kaotusega

Toimetanud Andrus Karnau

Neeme Suur. URMAS LAURI

Postimees kirjutab, et Lääne maavanem Neeme Suur on leppinud Lihula ja Hanila valla liitumisega Pärnumaaga.

Lääne maavanemat Neeme Suurt maakonna kahanemine ei rõõmusta, samas võtab ta seda paratamatusena, märgib ajaleht. "Eks peab õppima siis arvestama pisut vähemate inimeste ja väiksemate mõõtudega," ütleb ta.

Maavanem tunnistab, et pärast haldusreformi muutub praeguste maakondade vajalikkus veelgi küsitavamaks. «Selge on see, et pärast haldusreformi suureneb kohaliku elu korraldamisel kohalike omavalitsuste ja väheneb maakonna roll.»

Haapsalu ja Pärnu vahele jääva Lihula inimestel on ajalooliselt tihe seos ka Pärnuga. Suur toob näite, et suuremaid asju on käidud ostmas ikka Pärnus, mis on ka Haapsalust mitu korda suurem linn. Ametlikud käigud on aga seni tehtud Haapsallu.