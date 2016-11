Online-pokkeri Eesti meistrivõistluste põhiturniiri võitis Haapsalu hobimängija

Toimetanud Urmas Lauri

2016. aasta online-pokkeri Eesti meistrivõistluste (OPEM) tähtsaima, OlyBetis toimunud 110-eurose sisseostuga No Limit Holdem põhiturniiri võitis 45-aastane Haapsalu hobimängija Tanel Evert. Ühtekokku jahtis 13. novembri õhtul toimunud OPEM-i tähtsaima turniiri esikohta 125 mängijat, mis tähistab põhivõistluse osalejate arvu rekordit läbi aegade.

Kaheksa tundi väldanud 12 500-eurose auhinnafondiga turniiril parimat mängu näidanud Evert teenis 3125 eurot auhinnaraha ning 300-eurose pileti 2017. aasta live-pokkeri Eesti meistrivõistluste põhiturniirile. Evert tundis võidu üle suurt heameelt ning tõdes, et põhiturniiri võit ning Eesti meistritiitel kaaluvad üles ka teenitud auhinnaraha.

Teise koha saavutas Taavi Markson ning kolmanda Valdo Plinte, keda premeeriti vastavalt 2125 ja 1625 euroga. Neile järgnesid OPEM-i heads-up mänguformaadis kolmandat kohta jaganud Taago Tamm, mulluste Rakvere meistrivõistluste teine Ramil Dukenejev ning kogenud harrastusmängija Siim Sakeus. Ühtekokku jagus preemiaraha 15 parimale.

OPEM 2016: No Limit Holdem põhiturniir (125 osalejat)

Lõppjärjestus ja auhinnad (EUR)

Tanel Evert – 3125 + €300 EMV pilet Taavi Markson – 2125 Valdo Plinte – 1625 Taago Tamm – 1156 Ramil Dukenejev – 812 Siim Sakeus – 656 Meelis Vestla – 531 Elvys Juhanson – 437 Kalle Pops – 343

„Meil on väga hea meel, et aasta tähtsaim vaid Eesti mängijatele mõeldud turniir paelus niivõrd paljusid pokkerisõpru ning ületasime neli aastat püsinud rekordi,“ rõõmustas OlyBeti pokkerimänedžer Herli Olop, kelle sõnul on turniiripokker Eestis endiselt väga populaarne

OlyBet viis läbi kolm tiitlivõistluste turniiri. „Ka laupäevasel heads-up turniiril oli osalejaid rohkem kui kunagi varem ning Pot Limit Omaha Hi-Lo mänguformaadis jäime alla vaid buumiaegsele 2009. aastale,“ viitas Olop.

Kuigi kaks päeva tagasi mõlemad ühel õhtul toimunud OPEM turniirid võitnud Marko Kolk põhiturniiril auhinnarahadesse ei jõudnud, kindlustas ta endale esikoha meistrivõistluste üldarvestuses. Üldine pingerida selgub pärast 14. novembri õhtul Triobetis ülemängitavaid No Limit Holdem 6-max ning 7-Card Stud turniire. Mõlema pokkerivõistluse sisseost on 20 eurot ning need algavad vastavalt kell 19:00 ning 20:00.

Arvult üheksandad online-pokkeri Eesti meistrivõistlused viiakse läbi Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni ning Triobeti, OlyBeti, Pafi ja Unibeti koostöös. Meistrivõistluste raames toimub 13 turniiri erinevates mänguformaatides ning nendel saavad osaleda kõik vähemalt 21-aastased Eestis resideeruvad pokkerimängijad.