Ilmateenistus: tulekul on suur sula



Kaart: Riigi Ilmateenistus

Kui möödunud nädalal ennustasid erinevad ilmaportaalid Eestisse sooja kuni kaheksa kraadi, siis nüüd kinnitab seda ka riigi ilmateenistuse värske prognoos: tuleb mitmepäevane sula, vihma ja nädala lõpu poole koguni kuni kaheksa kraadi sooja.

Teisipäeva (15. novembri) öösel kõrgrõhkkonna mõju väheneb, kuid sajuhooge on üksikuid. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 0..-5, kohati võib paar-kolm kraadi madalamale langeda, saarte rannikul on kuni +3°C. Päeval laieneb üle Skandinaavia madalrõhkkond ja tõstab Läänemere ääres lõuna- ja kagutuule tugevaks, puhanguid 12, saartel ja rannikul 15 m/s. Ennelõunal sajab kohati lund ja lörtsi, saartel ka vihma, õhtupoolikul muutub sadu laialdasemaks ja tihedamaks. On jäiteoht! Õhutemperatuur on -2..+1, saartel ja läänerannikul kuni +4°C.

Kolmapäeva (16. novembri) öösel läheneb Läänemerelt madalrõhulohk ja selle eel sajab tihedat lund ja lörtsi, saartel vihma. On jäiteoht! Puhub tugev kagutuul, puhanguid on 14, saartel 16 m/s. Päeval jõuab madalrõhulohk mere idarannikule. Idapoolsetes maakondades sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis tuleb sajuhooge vihmana. Libeduseoht on suur! Õhutemperatuur on öösel -3..+1, saartel kuni +3, päeval Lääne-Eestis 0..+4, Kesk- ja Ida-Eestis kõigub kraadi ulatuses 0°C ümber.

Neljapäeval (17. novembril) jõuab Skandinaaviasse uus madalrõhkkond ja selle serv hoiab Läänemere ümbruse oma haardes. Öösel sajab aeg-ajalt lörtsi ja vihma. Päeval on sajuhood enamasti vihmana, Ida-Eestis tuleb sageli sekka ka lörtsi. Puhub tugev lõuna- ja edelatuul, tõenäoliselt on puhanguid 15-16 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0°C ümbruses, Lääne-Eestis +1..+4°C, päeval +2..+6°C.

Reedel (18. novembril) võib Läänemere õhuruumi jõuda uus osatsüklon ja tugev surve jätkub. Öösel on sadusid harvem, hommikul ja päeval sajab aeg-ajalt vihma, mõnes kohas sekka ka lörtsi. Puhub tugev lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0..+5, päeval +4..+8°C.

Laupäeva (19. novembri) öö tuleb järjekordse madalrõhulohu survel tugeva lõuna- ja kagutuulega. Hommikul pöördub tuul edelasse ja on ikka tugev, pärastlõunal annab tasapisi järele. Öösel sajab aeg-ajalt vihma. Päeval on sajuhooge harvem ja taevas võib ka lühiajaliselt selgemaks tõmbuda. Õhutemperatuur on öösel +2..+7, päeval +4..+7°C.

Pühapäeval (20. novembril) kandub madalrõhkkonna serva mööda lõunavoolus niiskust lisaks. Öö ja hommikupoolik on vihmased, üksikutes kohtades võib sekka ka lörtsi pudeneda. Pärastlõunal sajuvöönd eemaldub ja lühiajaliselt tugevneb väike kõrgrõhuhari. Lõunakaare tuul on tänastel andmetel mõõdukas õhtuni, siis hakkab tugevnema. Õhutemperatuur on +2..+6, öösel võib kohati 0°C lähedale langeda.

Esmaspäeval (21. novembril) jõuab Atlandilt uus madalrõhkkond Norra rannikule ja laieneb taas üle Läänemere ning selle serva mööda kannab edelavool meile sooja õhku lisaks. Mõnes kohas sajab vihma, kuid sajuhulk peaks võrdlemisi väike olema. Puhub tugev lõuna- ja kagutuul. Õhutemperatuur on öösel 0..+5, päeval +4..+8°C.