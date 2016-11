Lihulas peeti 22. isadepäeva jalgpalliturniir pisikestele

Jaanus Getreu

Foto: Jaanika Küttim

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi saalihooaja avaturniiril mängisid 7-9aastased spordilapsed.

Juba 22 aastat järjest toimunud isadepäevale pühendatud turniir on Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi üks pikema traditsiooniga ettevõtmisi, mis kutsub selles vanuses lapsi lustima ja spordist rõõmu tundma. Esimest korda 1995. aastal Virtsus peetud jalgpallipäev on alati olnud lisaväärtusega. Sellel aastal näiteks olid kavas teatevõistlused ja löögivõistlus.

Pisikestele sportlastele on sel päeval alati kaasa elama tuldud perekonniti ja lapsevanemaid on sporditegemisse alati ka kaasatud. Peaidee see, et palliväljakul saaksid lustida Lõuna-Läänemaa piirkonna pisematest pisemate koolide lapsed. Kunagi lapsena ise sel võistlusel osalenud poisid on nüüd teisel ringil treenerina. Priit Tein, kes lapsena Vatla kooli esindas, juhendab nüüd sama kooli pisikesi vutipoisse.

Vatla ja Kõmsi kooli ühisvõistkonna ridades tegid kaasa ka kaks tütarlast. Vatla koolis õpib lapsi 11 ja Kõmsi koolis 23.

Mängisid ka Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi, Hiiumaa Jaanika JK ja Läänemaa jalgpalliklubi kaks võistkonda. Turniiri võitis Hiiumaa. Tublid olid ka kõik teised. Selle turniiri suurimaks eesmärgiks ei olnud võistkonnad sportlikult ritta seada. Kuid kui mängus on pall ja lüüa tuleb väravaid, siis kirja see ikka panna tuleb.

Hiiumaa Jaanika JK: Kermo Põtter, Kermo Jääger, Mikk Vallikivi, Uku Härmson, Karl Artur Valk, Janori Remmelg. Poiste treener on Jaanika Küttim.

Järgnesid Triin Vellemäe juhendatavad Läänemaa JK kaks võistkonda ja siis Vatla/Kõmsi, ning Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi. Lõuna-läänlasi treenivad Priit Tein ja Jaanus Getreu.

Kuigi jalgpalliturniiril oli kirge, ilusaid väravaid ja ka kaotusepisaraid, pakkusid lastele suurimat hasarti teatevõistlused. Viis erineva raskusastmega võistlust täitsid Lihula gümnaasiumi spordimaja kõrvulukustava kaasaelamisega.

Sama huvitav ja pinget pakkuv oli löögivõistlus. Iga võistkond tõmbas endale loosiga vastase, kelle väravavahile oma löögioskust näidata tuli. Kiita said nii lööjad kui ka väravavahid. Pärast söödi koos maitsvat kringlit, puuvilju ja kosutati end karastusjoogiga.