Fotogalerii: “Kõikide laste isadepäev” Haapsalus

Tarmo Õuemaa

Täna kell 11 algas Haapsalu Wiedemanni spordihoones kaitseväe korraldatud “Kõikide laste isadepäev”, kuhu inimesed on oodatud kella kolmeni.

Viko tuli kaitseväe isadepäeva üritusele kuueaastase tütre Eveli ja kümneaastase poja Elariga. Koju jäi ainult ema. “Ei olnud raske kodust välja tulla. Ilm oli tegelikult ju hea soe,” ütles ta.

“Teeme koos võistlusmängu läbi,” valgustas ta plaane. Kõikide laste isadepäeva võistlus oli tegelikult mõeldud lastele ja isadel oli abistav roll. Esimese punktina võeti ette häirekeskuse punkt, kus Elar arvas ära, millistele hädaabinumbritele millises olukorras tuleb helistada.

Isasid, lapsi ja ka emasid oli üritusel keskpäeva paiku mitusada. Eraldi kutse said peole Haapsalu hoolekandekeskuse lapsed ja noored, kes elavad asutuse peremajades. “Kui on avalik üritus, püüame ikka kohal käia,” ütles keskuse juhataja Peeter Alekand.

Hoolekandekeskuse elanikud said korraldajatelt kingikoti. Kaitseväe pressiesindaja Kerli Dello sõnul panid oma kingi lastekodulaste kingikottidesse kõik, kes üritusele välja olid tulnud – maanteeametist Kaitseliiduni.

“Minu arvates on tänane üritus alanud üle ootuste hästi,” ütles ta. “Kuna üritus kestab kella 15-ni, võib siit kokku mitu tuhat inimest läbi käia.”

Dello sõnul korraldab kaitsevägi “Kõikide laste isadepäeva” iga aasta uues linnas. “Isadepäeval tahaks ju midagi teha. Lihtsalt tordist jääb väheks,” ütles ta.

Üritusel saab näha kaitseväe rasketehnikat ja relvi, seal hulgas ka eriväelaste varustust ning proovida sõdurivarustust. Kaitseliit näitab, kuidas ennast maskeerida ning pakub tasuta sõdurisuppi. Näha ja katsuda saab veel politsei- ja piirivalveameti politseiautosid ja et Haapsalu on merelinn, on kohal ka politsei merekaater. Samal ajal on laval esinejad, viimasena ansambel Shanon.